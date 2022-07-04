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Bursa’da tramvay toplu taşıma ücretlerine zam

Bursa'da toplu ulaşımda büyük rol oynayan tramvay ücretlerine zam yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ, yeni tarifede 2,25 TL olan öğrenci biletini 3 TL'ye, 5,25 TL olan tam bileti de 6,50 TL'ye yükseltti.

Halil ATAŞ
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Bursa’da tramvay toplu taşıma ücretlerine zam

Bursa Büyükşehir Belediyesi, asgarî ücretin açıklanmasının hemen ardından tramvay toplu taşıma ücretlerine zam yaptı.

TRAMVAY ÖĞRENCİ BİLETİ 3 LİRA OLDU  

Bursa’da toplu ulaşım da önemli rol oynayan tramvay ücretlerine zam yapıldı. Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ, yeni tarifede 2,25 TL olan öğrenci biletini 3 TL’ye, 5,25 TL olan tam bileti de 6,50 TL’ye yükseltti.

Öte yandan Mart ayında da BUDO’nun Mudanya-İstanbul arası deniz otobüsü bilet fiyatları ise 69 TL’den 89 TL’ye çıkartılmıştı.

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