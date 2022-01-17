Bütçe 2021 yılında 192 milyar lira açık verdi

Merkezi Yönetim bütçesi, aralık ayında 145,7 milyar TL açık verdi. Bütçe açığı 2021 yılında toplam 192,2 milyar TL oldu.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılının aralık ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Merkezi yönetim bütçe dengesi 2021’de 192,2 milyar TL, faiz dışı denge 11,39 milyar TL açık verdi. 2020’de toplam bütçe açığı 175,2 milyar olarak gerçeklemişti.

Merkezi yönetim bütçesinin dördüncü çeyrekteki açığı ise 131,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi bütçeye 1,40 trilyon TL gelir elde edilirken bütçe giderlerinin toplamı 1,59 trilyon oldu.

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