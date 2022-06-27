‘Çalışanlar sıkıntıda zam yapmamız lazım’

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, “Çalışanlar sıkıntıda, zam yapmamız lazım” dedi. Kendi şirketi Sarten’de ara zam yapacağını belirten Sarıbekir, özel sektöre de çağrıda bulunarak çalışanların hayat pahalılığı karşısında ezdirilmemesi gerektiğini belirtti.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Temmuz ayı ile birlikte memur ve emekliler 6 aylık enflasyon farkı zammı alacaklar. Ancak özel sektörde çalışan milyonlarca işçinin kaderi işletme sahiplerinin insafına bırakılmış durumda. Özel sektör olarak ekonomideki durumun farkında olduklarını söyleyen Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, “Çalışanlar sıkıntıda, zam yapmamız lazım” dedi. Kendi şirketi Sarten'de ara zam yapacağını belirten Sarıbekir, özel sektöre de çağrıda bulunarak çalışanların hayat pahalılığı karşısında ezdirilmemesi gerektiğini belirtti.

Dünyaca ünlü fonların Sarten'i satın almak istediklerini anlatan Sarıbekir, buna karşın Türkiye'ye yatırım yapmayı ve istihdam sağlamayı sürdürmek için gelen teklifleri reddettiğini kaydetti. 2030'da 1 milyar dolar büyüklükte bir şirket olmak için hareket ettiklerini ve Niğde'de önümüzdeki yıl büyük bir fabrika açacaklarını anlatan Sarıbekir, bu yatırımlar 3 bin 200 olan istihdam sayısını 3 bin 500'e çıkaracaklarını dile getirdi.

‘Petrokimyaya TOGG gibi yatırım lazım'

Dışa bağımlılığın azaltılması için petrokimyaya yerli otomobil TOGG gibi teşvik verilmesi gerektiğini söyleyen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Katma değerli ürün ihraç etmek için bu hammadde gerekiyor. 8-9 tane Petkim'e ihtiyacımız var” dedi.