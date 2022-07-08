Çalışanların yol ve yemek bedeli istisna tutarları artırıldı

Tüm çalışanların günlük yemek çeki bedeli 34 TL+KDV'den 51 TL+KDV'ye; günlük ulaşım bedeli ise 17 TL'den 25,50 TL'ye yükseltildi.

Sozcu.com.tr

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, 1 Temmuz 2022’den itibaren geçerli olmak üzere Gelir Vergisinden istisna tutulacak fiyatlar yeniden düzenlendi.

Buna göre, tüm çalışanların günlük yemek çeki bedeli 34 TL+KDV’den 51 TL+KDV’ye; günlük ulaşım bedeli ise 17 TL’den 25,50 TL’ye yükseltildi.

ÇALIŞANLARIN CEBİNE DOĞRUDAN ETKİSİ YOK

Ancak vergi uzmanlarına göre bu durum, çalışanların cebine yansıyacak bir artıştan ziyade işvereni ilgilendiriyor ve yol-yemek ücretlerinde Gelir Vergisindeki istisna tutarlarının yükseltilmesi anlamına geliyor.

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