Çalışma Bakanı’ndan enflasyon farkı açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyon fevkalade ciddi boyutlara ulaşmış durumda" dedi ve çalışanlar için temmuzda enflasyona karşı düzenlemeler yapacaklarına işaret etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den enflasyon farkı düzenlemesine ilişkin açıklama geldi.
“Enflasyon fevkalade ciddi boyutlara ulaşmış durumda, yüzde 70’e dayandı” diyen Bilgin, “Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var” dedi.
3600 EK GÖSTERGE İÇİN AY SONUNA İŞARET ETTİ
Bilgin ayrıca, “3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde” diye konuştu. (İHA)