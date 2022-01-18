Cep telefonu ithalatında yeni düzenleme

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve ilgili ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğde değişiklik yapan tebliğe göre, akıllı telefonların adet başına 200 dolar gümrük kıymetinin altında birim kıymeti haiz olanları gözetim belgesi aracılığıyla ithal edilebilecek.

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Ticaret Bakanlığı, bazı ürünlerin ithalatına uygulanan gözetim uygulamasında yöntem değişikliğine gitti.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan çok sayıda ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğlerle; LED ve aydınlatma ürünler, cep telefonu aksamı, ahşap mobilya, nitril eldiven, demir ve çelik boru ve fren balatası gibi ürünlerin belirli bir CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarını kapsayan gözetim uygulamalarında, ürünlerin adet veya kilogram başına “gümrük kıymetleri” üzerinden uygulamasına yönelik değişiklikler yapıldı. Tebliğlerin bazılarıyla gözetim kapsamına dahil ürünlerde de bazı değişiklikler yapıldı.

200 DOLAR GÜMRÜK KIYMETİNİN ALTINDA OLANLARI

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ve ilgili ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğde değişiklik yapan tebliğe göre, akıllı telefonların adet başına 200 dolar gümrük kıymetinin altında birim kıymeti haiz olanları gözetim belgesi aracılığıyla ithal edilebilecek.

Şubat 2021’de yapılan düzenlemeyle, 2020/6 sayılı ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğe eklenen geçici maddeyle, söz konusu “Diğerleri” şeklinde tanımlanan eşyanın yatırım teşvik belgesi kapsamında üretime tabi tutulmak üzere, aksam ve parça olarak demonte halde ithalatında, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar, gözetim hükümlerinin uygulanmayacağına dönük hüküm koyulmuştu. (REUTERS)

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