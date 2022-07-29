Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği yenilendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'ÇED Gereklidir' veya 'ÇED Gerekli Değildir' kararının verilmesi yetkisini, sınırlarını belirleyerek valilikler yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine devredebilecek.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve teknik esasları düzenleyen yönetmeliği yeniledi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelikle, yönetmeliğe tabi projeler hakkında “ÇED Olumlu”, “ÇED Olumsuz”, “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararlarını verme yetkisi eskiden olduğu gibi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ait olacak.

Ancak, gerekli görülen durumlarda bakanlık, “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararının verilmesi yetkisini, sınırlarını belirleyerek valilikler yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine devredebilecek.

MEVZUATA UYMUYORSA BAKILMADAN SONLANACAK

Yönetmelik hükümlerine göre karar tesis edilmeden önce; projenin gerçekleştirilmesinin ilgili mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, ÇED süreci aşamasına bakılmaksızın sonlandırılacak.

Yönetmelikle, kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı veya alan genişletilmesinin planlanması halinde ÇED raporu hazırlanması zorunluğuna, kanunen muafiyeti bulunan projelere de eklendi.

‘HALKTAN GELEN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERLE…’

Yönetmeliğe “Komisyonun, kapsam ve özel format belirlemesi” başlığıyla eklenen maddeye göre, ÇED komisyon üyesi kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri ile halktan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda bakanlıkça ÇED Raporu Özel Formatı hazırlanmasına hükmedildi.

Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum ve kuruluşlardan ÇED Raporunda değişiklik yapması en çok iki kez istenebilecek. Yapılan düzeltme komisyonca yeterli görülmez ise durum bir tutanakla belirlenecek ve projenin ÇED süreci sonlandırılacak.

Bu kapsamda, eksikliklerini altı ay içinde tamamlanmayan proje tanıtım dosyasına ilişkin ÇED sürecinin sonlandırılacağı kaydedildi.

“ÇED Gerekli Değildir” kararı verilen proje için beş yıl içinde mücbir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması durumunda, “ÇED Gereklidir” kararı verilen projeler için de bir yıl içinde Bakanlığa başvuru yapılmaması durumunda bu konuda alınan karar geçersiz sayılacak. (REUTERS)

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