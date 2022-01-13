Çiftçi elektrik faturasını ineğini satarak ödeyecek hale geldi

Geçen yıl 10 bin lira civarında olan tarımsal sulama elektrik faturalarının bu yıl 22-23 bin liraya çıkacağından endişelenen üreticiler, ineklerini satarak elektrik faturalarını ödemek zorunda kalacaklarını söyledi.

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin köy ve belde ziyaretleri kapsamında, Bor ilçesine bağlı Kızılca Köyü’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Gürer'e, yeni gelen elektrik faturasını gösteren İbrahim Gülümser, geçtiğimiz ay 700 lira ödediği hane elektriği için bu ay 1167 lira fatura geldiğini belirtti. Henüz tarımsal sulamaya geçmediğini ancak kara kara düşünmeye başladığını söyledi.

Gülümser, “Geçen sene tarımsal sulamada kullandığım elektrik için ayda 10 bin lira ödüyordum. Bu yıl 25 bin bira ödemek zorunda kalacağım” dedi.

BU ŞARTLARDA TARIM YAPMAK ZOR

Kızılca Köyü Tarımsal Sulama Kooperatifi Başkanı Halit Sönmez ise geçen yıla göre elektrik fiyatının yüksek oranında arttığını belirtti.

150 kw ve üzerinde elektrik tüketen abonelere katmerli zam yapılacağını ifade eden Halit Sönmez, “Haneler için gelen yeni yılın ilk elektrik faturaları vatandaşı fena vurdu. Tarımsal sulama sezonunda ne yapacağımızı şimdiden kara kara düşünmeye başladık. Bu şartlarda tarım yapmak oldukça zor” dedi.

10 BİN LİRALIK SULAMA FATURASI 23 BİNE DAYANDI

Geçen yıl 65 lira olan saatlik tarımsa sulama ücretinin bu yıl 120 liraya çıktığını anlatan Halit Sönmez, geç en yıl 10 bin lira civarında tarımsal sulama amaçlı kullanılan elektrik faturası ödeyen bir çiftçinin bu yıl 22-23 bin lira aylık fatura ödeyeceğini tahmin ettiklerini belirtti.

İNEK SATIP ELEKTRİK FATURASI ÖDEYECEKLER

Kooperatif Başkanı Sönmez, “Çiftçi 20-25 bin lira elektrik faturası ödeyerek tarım yapamaz. Ürününün tamamı bile elektrik faturalarına yetmez. Çiftçilerin bu zor şartlarda ayakta durması mümkün değil. Ahırdaki ineği satıp elektrik faturası ödeyeceğiz” diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Gürer ise çiftçinin artan girdi maliyetleri karşısında üretim yapamaya zorlanacağını söylediğine vurgu yaptı.

Gübre, mazot, tohum ve ilaç fiyatlarındaki artışın yanı sıra elektrik fiyatlarının büyük oranda artmasının, tarımsal sulama amaçlı elektrik enerjisi kullanan üreticileri çok mağdur ettiğine değinen Gürer, “Çiftçi, tohumunu 5 bin 500 liradan aldığı buğdayı 2 bin 500 liraya sattığını, başta elektrik ve gübre olmak üzere girdi maliyetlerine gelen yüksek artışların artık çiftçiyi üretim yapamayacak duruma getirdiğini ifade ediyor” şeklinde konuştu.

SATILAN ÜRÜN ELEKTRİK BEDELİNİ KARŞILAMIYOR

Elektrik faturalarına gelen fahiş zamların tarımsal suluma için önemli bir külfet oluşturduğuna değinen Gürer, “Sattığı üründen elde ettiği parayla bile elektrik faturaları ödenemeyecek duruma geldi. Ekim yapmayı düşünmeyen çok çiftçi var. ‘İneği satın elektrik faturası ödeyeceğiz' diyen çiftçiler var” diye konuşu.

Önceleri tarımsal sulama amaçlı kullanılan elektrik faturalarının yüksekliğinden şikayetçi olan köylülerin, son zamlarla hane elektrik faturalarındaki yüksek artış karşısında şok olduğunu anlatan Gürer, “Elektrik faturalarındaki fahiş artış hem vatandaşı hem çiftçiye fena çarptı” ifadelerini kullandı.

Gürer, çiftçilerin AKP iktidarından tarımsal destekleme yerine girdi maliyetlerini düşürecek düzenleme yapmasını istediğine de işaret ederek, “Tarımsal sulamada kullanılan elektrik faturalarının 6 ayda bir ödenerek hasat döneminde tahsil edilmesine yönelik Kanun Teklifi hazırlıyoruz” hatırlatmasında bulundu. Gürer, “Çiftçinin, tarlaya ektiği ürünün fiyatı ile elektrik faturaları ancak ödenebiliyor ya da ödenemiyor. Bu şartlarda nasıl tarım yapılacak?” diye sordu.