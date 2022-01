Çiftçilerin kart limiti gübre bile almaya yetmiyor

Dolara bağlı maliyetlerdeki artış çiftçiyi her geçen gün daha büyük bir darboğaza iterken, nakite dönen piyasada gübre, ilaç gibi temel üretim girdilerini bile temin edemeyen üretici artık Türkiye’de sistemi kaldıramıyor.

Sayime BAŞÇI

Bankaların temin ettiği ve üreticinin sadece tarımsal alımlarda kullandığı kredi kartlarının gübre almaya bile yetmediğini dile getiren Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, sözleşmeli üretimlerde de şirketlerin tohum desteği verirken artık gübre desteğini çekmeye başladığını aktardı. Okay, artık çiftçi mahsulünün tamamını da satsa maliyete yetmediğini anlattı.

ÇİFTÇİNİN DÜNYASI BORÇ OLDU

Son bir yılda yüzde 200 ile yüzde 430 arasında değişen oranlarda zamlarla satılan gübrenin dışında tarımsal ilaçlarda ise fiyatların ikiye katlandığını aktaran Okay, üretim sisteminin kilitlendiğini vurguladı. Bankalardan tarımsal kredi kart limitlerinin artırılmasını beklediklerini söyleyen Okay, ortalama 30 bin TL limitli bir kart ile çiftçinin ihtiyacı olan tohumu, ilacı ve gübreyi alamadığını anlattı. Okay, “Gübre bayisi, akaryakıtçı, ilaç bayileri vadeli satış yapmak istemiyor. Piyasa yüzde 80 nakite döndü. Maliyetler arttı. Karttaki komisyon oranları yükseldi. Çitçinin parası yok, dünyası borç oldu” diye konuştu.

Açlık tehlikesi ile karşı karşıyayız

– Uygulanan politikalar ile tarım sisteminin çöktüğünü ve çiftçinin kendi toprağında çalışan işçi haline geldiğini dile getiren Çiftçi-Sen Başkanı Ali Bülent Erdem “Bu üretim tarzını artık çiftçi kaldıramıyor. Şirketlerin gıda sisteminin ne kadar dayanıksız olduğu pandemi ile ortaya çıkmıştır. Tekrar geçmiş tarzda ürerim yapmadığımız sürece ciddi bir açlık tehlikesi ile karşı karşıyayız” dedi.