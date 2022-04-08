Çiftlikte başladı, ayakkabı kralı oldu

Dünyanın en zenginleri açıklandığında Tayvan'dan listeye giren bir ayakkabı üreticisi merak konusu oldu. Gizemli milyarderin domuz çiftliğinden ayakkabı imparatorluğuna uzanan hikâyesi dikkatleri üzerine çekti. İşte o milyarderin öyküsü...

Sozcu.com.tr

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Tayvan’ın en zengin kişisi Zhang Congyuan, Nike, Vans, Converse gibi dünyanın en büyük markaları için ayakkabı yaparak 11,7 milyar dolarlık bir servet kazandı. Forbes’un Dünya Milyarderleri listesinin yeni üyesi olan 74 yaşındaki milyarderin yükseliş öyküsü dikkat çekti.

Businnes Insider’ın aktardığına göre, Tayvan’da bir domuz çiftliğinde ilk ayakkabı işine başlayan Zhang yıllar içerisinde mütevazı işletmesini bir ayakkabı imparatorluğuna dönüştürdü.

GİZEMLİ MİLYARDER

Huali Industrial Group’un kurucusu olan Zhang, şu anda Nike, Ugg ve Vans gibi markalar için ayakkabı yapıyor. Bloomberg’e göre Huali, yılda 180 milyon çiftten fazla ayakkabı üretiyor. Ancak bütün bu ticari başarıya rağmen dev milyardere ilişkin pek çok gizem mevcut.

Zhang, üst düzey başarısına karşın çok nadiren röportaj veriyor ve genellikle halka açık etkinliklerde boy göstermiyor. Tayvan medyası ise ona “gizemli ayakkabı kralı” diyor.

Ayakkabı kralının bilinen hayat hikâyesi ise daha dikkat çekici. Tayvan’ın Business Weekly gazetesine göre, ülkenin Yunlin kırsalında çiftçi bir ailede dünyaya gelen Zhang, bir tarım okulundan mezun olduktan sonra bir süre kadın ayakkabıları üreten fabrikasında çalıştı.

İLK ÜRETİMİNE DOMUZ ÇİFTLİĞİNDE BAŞLADI

Zhang, 1980’lerde iş hayatına devam ederken tüm zorluklara rağmen kendi ayakkabı fabrikasını kurmak için yeterli parayı biriktirdi ve eski çiftliğinde üretime başladı.

Zhang, bir dergiye verdiği röportajda o günleri şöyle anlattı:

“Hiç param yoktu, bu yüzden imkânlarım dahilinde yaşamak zorundaydım. İnsanlar genellikle yeni binalar inşa etmek için iyi araziler satın alır. Benimse kırsalda bir domuz çiftliğim ve bir çiftlik evim vardı” dedi.

Böylece çiftliğinde kısıtlı imkânlarla fabrikasını kuran Zhang, ayakkabı üretimine geçti. Batı Tayvan’daki çeltik tarlalarının yanında yer alan domuz çiftliğinde eski püskü dış görünümüne rağmen kaliteli ayakkabılar üretmeye başladı. Zhang bu sırada tüm parasını iyi malzemelere ve ekipmanlara harcadı.

O AYAKKABILAR HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Zhang 1980’lerin sonuna gelindiğinde, Tayvan ve Çin’in güney eyaleti Guangdong’da birkaç ayakkabı girişimi daha kurdu. Guangdong sektörde rekabetin çok yoğun olduğu bir yer olsa da Zhang burada kendini farklılaştırmak için bir fırsat görmüştü. Zhang bu bölgede yapışkan, esnek kauçuk tabanları olan vulkanize ayakkabılar üretmeye başladı.

O dönem yalnızca kaykaycılar arasında popüler olan ayakkabıların üretimi ucuz olsa da, bu düşük kârlı olduğu için tercih edilmiyordu. Sonrasında bu ayakkabılar 1990’larda moda olmaya başladığında, Zhang büyük bir avantaj elde etmiş oldu. Böylece bu ayakkabıları Vans ve Converse gibi markalar için üretmeye başladı.

Converse 2001’de iflas etse de Zhang’ın bu iflas sonrasında da markayla ilişkiler sürdü. İki yıl sonra Nike Converse’i satın alınca Converse yöneticileri Nike’a Zhang ile çalışma tavsiyesinde bulundu.

3 ÜLKEDE DAHA FABRİKA KURDU

Dev markalarla çalışmaya başlayan Zhang, 2004 yılında resmi olarak Huali Industrial’ı kurdu ve bugün Çin, Vietnam ve Dominika’da fabrikaları var.

Peki Zhang’ın başarısının asıl sırrı ne? Bu soruyu soran Business Weekly’e dergisine Zhang, “herhangi bir gizem yok” cevabını vermişti. Zhang, “Sonuca ulaşmak için, sadece diğerlerinden daha iyisini yapma kararlılığına sahip olmanız gerek” görüşünde.

DEV MARKALARIN ÜRETİM ÜSSÜ

Tayvan, büyük markalar için üretim yapan bir üretim merkez olarak konumlanıyor. Çinle arasındaki tartışmalı siyasi konumuna rağmen ada yönetimi, Apple için üretim yapan dev teknoloji şirketi Foxcon gibi şirketlerle birlikte büyük giyim şirketleri için üretim yapan devleri de barındırıyor.

Dev markaların uzak Asya’da üretimi tercih etmesinin altında ise üretim maliyetini daha ucuza getirebilmeleri yatıyor. Tayvan; Singapur, Hong Kong ve Güney Kore ekonomileri ile birlikte ‘4 Asya Kaplanı’ olarak adlandırılıyor.

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