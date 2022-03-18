Çiğ süt destekleme primi 1 liraya yükseldi

Sattığı bir litre süt ile bir kilo yem alamaz hale gelen çiftçinin prim desteğinde artışa gidildi. Çiğ süt destekleme pirim miktarı 80 kuruş artışla 1 liraya yükseltildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ süt destekleme pirim miktarını 80 kuruş artırarak 1 liraya yükseltti.

Artışın, pandemi süreci ve dünya piyasalarında yaşanan gelişmeler nedeniyle üreticilerin süt üretim maliyetlerinde yaşanan artışlardan etkilenmesini önlemek amacıyla yapıldığı belirtildi.

3 AYDA BİR YENİDEN BELİRLENECEK

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye satış fiyatını 8 Aralık’tan geçerli olmak üzere litre başına 4,70 lira olarak duyurmuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ise bu fiyatın üzerine litre başına 20 kuruş çiğ süt desteği verileceğini açıklamıştı. Ancak dünya piyasalarında yaşanan gelişmeler neticesinde artan üretim maliyetleri ve sürdürülebilirliğin korunması amacıyla çiğ süt desteğini 1 Mart 2022 tarihinden geçerli olmak üzere litre başına 80 kuruş artırarak 1 liraya yükseltti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, süt üreticilerini korumak adına çiğ süt desteğini üçer aylık dönemler halinde yeniden değerlendireceğini ve üreticileri korumaya devam edileceğini duyurdu. (İHA)



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