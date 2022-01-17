Çin ekonomisi için tehlike çanları çalıyor

Çin ekonomisindeki büyüme hızı 2021'in son çeyreğinde de yavaşlamaya devam etti. Çin ekonomisi, pandemi döneminden bu yana en düşük büyüme oranını kaydederken Çin Merkez Bankası beklenmedik bir kararla kredi faizlerini düşürdü.

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Çin ekonomisindeki büyüme hızı ivme kaybediyor. Ekonomi 2021’in son çeyreğinde yüzde 4 büyüyerek pandeminin en sert geçtiği 2020 ortasından bu yana en zayıf büyümesini kaydetti. Çin’de 2021 sonunda görülen zayıf tüketim ve gayrimenkul piyasasındaki gelişmeler ekonominin ivme kaybettiğine işaret etti.

Çin ekonomisi 2021’in tamamında yüzde 8,1 ile tahminlerin üzerinde büyüdü. Ekonomistler ekonominin yüzde 8 büyüyeceğini tahmin ederken hükümet yüzde 6’nın üzerini hedefliyordu.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin corona virüs salgını nedeniyle dünya ekonomisinin yavaşladığı 2020 yılında yüzde 2,2 büyümüştü.

Ancak sadece son çeyreğe bakıldığında gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) bir önceki yıla göre yüzde 4 ile bir buçuk yılın en zayıf büyümesini kaydetti. GSYH üçüncü çeyrekte yüzde 4.9 büyümüştü.

Çin ekonomisi 2021 yılına güçlü bir başlangıç yapmıştı, ancak gayrimenkul sektöründeki sıkıntılar, borçlanmaya ilişkin getirilen kısıtlamalar ve tüketime zarar veren corona virüs önlemleri nedeniyle ivme kaybetti.

MERKEZ BANKASI’NDAN SÜRPRİZ KARAR

Çin Merkez Bankası dünyanın en büyük ikinci ekonomisini hızla güç kaybeden gayrimenkul piyasası ve bazı kentlerde tekrar artışa geçen corona virüs vakaları karşısında desteklemek için kredi faizlerini düşürdü.

Çin Merkez Bankası (PBOC) bugünkü beklenmedik faiz kararıyla orta vadeli krediler için kredi faizlerini Nisan 2020’den bu yana ilk kez düşürdü.

Merkez bankasının bu hamlesinin ardından bazı analistler, gayrimenkul şirketlerinin gittikçe büyüyen temerrüt riskine karşı korunabilmeleri için para politikasının daha da gevşetilebileceğini ifade etmeye başladı. (REUTERS)

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