Çin’de enflasyon beklentileri aştı

Çin üretici fiyat endeksi mart ayında geçen yıla göre yüzde 8.3 yükseldi. Tüketici fiyatları da geçen yıla göre yüzde 1.5 artarak üç ayın en hızlı yükselişini kaydetti.

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Çin üretici ve tüketici fiyatları endeksleri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, tedarik zincirinde devam eden darboğazlar ve emtia fiyatlarından kaynaklanan baskıların artmasıyla mart ayında öngörülenden daha hızlı yükseldi.

Ham madde maliyetlerindeki artış dünyanın başlıca ekonomilerinde aksamalara neden olurken, Çin’de ise bazı analistler merkez bankasının para politikasını ne kadar gevşetebileceğini değerlendiriyor.

ÖNGÖRÜLENİN ÜZERİNDE

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yayımlanan resmi verilere göre, Çin üretici fiyat endeksi (PPI) mart ayında geçen yıla göre yüzde 8.3 yükseldi. Bu oran, şubat ayında görülen yüzde 8.8’in altında kalsa da, Reuters tarafından düzenlenen ankette öngörülen yüzde 7.9 artışın üzerinde kaldı.

Yukarı yönlü baskılar, tüketici fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 1.5 yükselerek üç ayın en hızlı yükselişini kaydetmesine neden oldu. TÜFE şubat ayında kaydedilen yüzde 0.9’u aştı ve öngörülen yüzde 1.2’nin üzerinde kaldı. (REUTERS)

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