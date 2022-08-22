Çin’den konut sektörü için 29 milyar dolarlık özel kredi planı

Pekin’in büyük bir krizle karşı karşıya olan konut sektörü için hazırlığını yaptığı 29 milyar dolarlık plan şu ana kadarki en büyük destek paket olma özelliğini taşıyor.

Sozcu.com.tr

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Çin duran konut projelerinin alıcılara teslim edilmesini sağlamak için 200 milyar yuanlık (29,3 milyar dolar) özel bir kredi sunacak.

Bloomberg'in Çin'deki konut krizini yakından takip eden kişilere dayandırdığı haberde, ciddi bir baskı altındaki emlak sektörü için finansman desteğinin artırıldığı belirtildi.

Çin Konut Bakanlığı, Çin Maliye Bakanlığı ve Çin Merkez Bankası'nın cuma günü birlikte açıkladığı kredi programının büyüklüğü bildirilmemişti. Ev fiyatları ve emlak satışları düşerken Pekin'in söz konusu hamlesi konut krizini kontrol altına almak için atılan şimdiye kadarki en büyük mali adım.

Evleri için ipotekli konut kredisi kullanan ve ödeme yapan birçok Çinli projeler tamamlanmadığı için evlerine kavuşabilmiş değil. Söz konusu durumla karşı karşıya olan pek çok kişi de ipotekli konut kredilerini ödemeyi boykot ediyor.

PLAN TAMAMLANMAMIŞ PROJELER İÇİN

Bloomberg'in haberine göre Çin Halk Bankası ve Çin Maliye Bakanlığı söz konusu meblağı Çin Kalkınma Bankası ve Çin Tarımsal Kalkınma Bankası aracılığıyla aktaracak.

Bununla birlikte özel krediler yalnızca daha önce satılmış ancak henüz tamamlanmamış evlerde kullanılacak.

Çin'in bu yılki yüzde 5,5'lik büyüme hedefini tutturamaması muhtemel ve genç işsizlik yüzde 20 düzeyinde.

BORÇLANMA FAİZİ DÜŞÜRÜLDÜ

Çin, gayrimenkul sektöründeki kriz ve yeniden artış kaydeden corona virüsü vakaları nedeniyle bocalayan ekonomisini canlandırmak için borçlanma faizini de düşürdü, konut kredilerine yön yeren faiz oranında da daha büyük bir indirime gitti.

Çin Merkez Bankası bir yıl vadeli kredi ana faiz oranını (LPR) 5 baz puan düşürerek yüzde 3,65'e, beş yıllık LPR faizini ise 15 baz puan düşürerek yüzde 4,30'a indirdi.

Merkez bankası bir yıl vadeli LPR'si en son ocakta, beş yıllık LPR'si ise mayısta düşürülmüştü. Beş yıllık LPR oranı konut kredilerinin maliyetini etkiliyor.

Merkez bankası, geçtiğimiz hafta 400 milyar yuan (59,33 milyar dolar) fonlama sağladığı bir yıllık orta vadeli borç verme imkanı (MLF) faizini bazı finans kurumları için 10 baz puan düşürmüştü. Böylece MLF faizi yüzde 2,85’ten yüzde 2,75’e düşmüştü.

LPR NE İŞE YARIYOR?

Ticari bankaların üst düzey müşterilerine sağladığı borç verme oranı olan LPR (Loan Prime Rate) diğer krediler için sağlanan oranlar için bir ölçüt görevi görüyor. Bu oranın düşmesi, şirketler ve tüketicilerin borçlanma maliyetlerini azaltıyor. MLF ise yeni ve ödenmemiş kredilerin faiz oranlarını etkiliyor.

Çin'deki yeni ve ödenmemiş kredilerin çoğu bir yıllık LPR'ye dayanırken, beş yıllık faiz oranı ise ipotek fiyatlarını etkiliyor. Çin'deki yeni ve ödenmemiş kredilerin çoğu bir yıllık LPR'ye dayanırken, beş yıllık faiz oranı ise ipotek fiyatlarını etkiliyor.

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