Çürük sebze meyve topluyorlar

CHP’li vekiller Atila Sertel ve Ensar Aytekin, İzmir ve Balıkesir’de çarşı-pazar gezdi, vatandaşın geçim derdini dinledi, pazarcılardan bilgi aldı. Hayat pahalılığından esnaflar da çok şikayetçi.

Zekeriya ALBAYRAK

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CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir'de pazar yerlerini dolaştıktan sonra İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdi Erişen ile bir araya geldi. Sertel'e gördüğü üzücü tabloyu anlatan Erişen, “Ezilen, zarar gören meyve ve sebzeleri bir kenara ayırıyoruz. Eskiden bunları sütçüler hayvanlarına vermek için alırdı. Şimdi insanlar yemek için topluyor. En az 100 aile İzmir'deki üç büyük pazardan topladığı artıklar ile besleniyor'' dedi.

İNANMAYAN GELSİN BAKSIN

Geçim sıkıntısı yaşayanların, akşam saatlerinde Bostanlı, Şirinyer, Karabağlar gibi büyük pazar yerlerine geldiklerini belirten Erişen, “Pazardan kırık marul yaprağı toplayıp, akşam evinde salata yapan var. İnanmayan varsa akşam dağılmaya yakın pazara gelsin ve kendi gözleriyle görsün'' diye konuştu.

PATATES GÖTÜREMİYORUM

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin' de Burhaniye pazarını dolaştı. Aytekin'le sohbet eden bir soğan patates satıcısı “21 yıldır esnaflık yapıyorum, ilk kez kendi evime bile patates götürmekte zorlanıyorum'' dedi.