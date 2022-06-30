Dağın zirvesini traşlanarak kurulan sanayi genişliyor

Trabzon'da, deniz seviyesinden 750 metre yükseklikteki dağın zirvesi iş makineleriyle tıraşlanarak, organize sanayi bölgesi kuruldu. OSB'nin yayıldığı alan her geçen yıl genişliyor

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Trabzon’da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eliyle kamulaştırılan Akçaabat ilçesine bağlı Şinik Mahallesi’ndeki dağlık alan, iş makineleri ile tıraşlandı. Burada oluşturulan 120 hektarlık alana ise Şinik Organize Sanayi Bölgesi kuruldu.

Deniz seviyesinden 750 metre yükseklikte bulunan bölgede, mobilya, demir-çelik, kereste, gıda, demir çelik, metal ve makine sanayi başta olmak üzere çeşitli sektörlerde birçok fabrika kuruldu. Zamanla arazi kapasitesi de artırılan bölgede, üretim yapan 34 fabrika ile toplam 1000 kişinin istihdamı sağlandı.

‘DAĞLAR TIRAŞLANARAK OSB OLUŞTU’

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, sanayi yatırımı için Karadeniz’in coğrafi konumunun zorluğuna dikkat çekerek, “Şehrimizde sanayi gelişmektedir. Bölgedeki girişimciler, en büyük zenginliğimizdir. Şinik OSB, arazi yapısı olarak oldukça zor bir bölge. Dağlar, tepeler tıraşlanarak OSB oluştu. Buraların oluşturduğu katma değer, ihracata etkisi, şehir ekonomisine katkısı açısından; OSB’ler, olmazsa olmazımızdır” dedi.

DHA

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