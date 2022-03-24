Dakikada 102 sipariş aldı, satış hacmini yüzde 54 büyüttü

Global teknoloji borsası Nasdaq’ta işlem gören ilk ve tek Türk şirketi Hepsiburada, 2021 bilançosunu açıkladı.

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Türkiye'nin yerli sermayeli en büyük e-ticaret platformu Hepsiburada, 2021'de yıllık toplam satış hacmini yüzde 54 büyüterek 26,2 milyar TL’ye çıkardı.

Aldığı sipariş sayısını yıllık bazda yüzde 53 artırarak 53,5 milyon adede taşıyan Hepsiburada, böylece 2021 yılında dakikada 102 sipariş almış oldu.

Hepsiburada'nın aktif satıcı sayısı da 2020'ye oranla yüzde 68 artarak 45 binden 75 bine ulaştı. Platformdaki ürün sayısı ise yıldan yıla yüzde 103 artarak 44,5 milyondan 90,3 milyona çıktı. Hepsiburada'nın toplam satışları içinde pazaryeri payı da yıllık bazda %59'dan %68'e yükseldi.

Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, yıl sonu finansal sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Hepsiburada olarak Türkiye'den doğup geleceğe emin adımlarla ilerleyen global bir şirket olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. 2021 yılını, beklentilerimizin de üzerinde bir başarıyla tamamladık. Artan maliyetler ve derinleşen rekabet ortamında yakaladığımız bu başarılı sonuçları, uzun vadeli stratejimiz ve rasyonel yatırımlarımızın karşılığı olarak görüyoruz. Güçlü ve sürdürülebilir büyüme odağında emin adımlarla ilerliyoruz.” dedi.