Danıştay zeytinlik katliamına dur dedi

Danıştay, zeytinliklerin enerji ve maden şirketlerinin talanına açılmasına izin veren yönetmeliğin yürütmesini durdurdu.

Başak KAYA

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Çiftçiler Sendikası tarafından açılan davada, Danıştay 8. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Enerji Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 18 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği tepki çekmişti.

Danıştay, “Telafisi mümkün olmayan zararlar doğacağı” gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı aldı. Danıştay 8. Dairesi kararında, zeytinlik alanlarla ilgili düzenlemelerin yönetmelik değil kanunla düzenlenmesi gerektiğine işaret ederek, “Sökülen, taşınan ya da madencilik faaliyeti yürütülmesine imkan tanındığında, tahrip olan alanların eski haline getirilmesi mümkün olmadığından yönetmeliğin uygulanmasının, telafisi imkansız zararlar doğuracağı açıktır” denildi.

Hukuksuz işleme izin verilmedi

Çiftçiler Sendikası, Danıştay'ın kararından sonra şu açıklamayı yaptı: “AKP, zeytinciliğimize darbe vurarak, sanayicinin, maden şirketlerinin ve enerji şirketlerinin önünü açma isteğini gizlememiştir. Önce yasayı değiştirmek istemiş, tepkiler karşısında geri çekilmiştir. Şimdi de Danıştay, hukuksuz işleme izin vermemiştir. Şirketler zeytinimize, toprağımıza, suyumuza, otlak, mera ve tohumumuza dokunmasın.”