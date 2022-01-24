Denizli iş dünyası enerji kesintileriyle üretimin durmasına isyan etti

Geçtiğimiz günlerde elektrik zammından sonra 4 bin tezgâhın kapandığı Denizli'nin Babadağ ilçesinde dokumacıların ardından bu kez büyük yatırımlara sahip iş insanları seslerini yükseltti. Yapılan açıklamada "Ekonomiye güven iyice azalmıştır" denildi.

Selami AYDIN

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Babadağlı Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) Başkanı Şeref Arpacı, ihracat ve istihdam üzerine yeni bir ekonomi modeli planlanırken doğal gaz ve elektrik kullanımında tasarruf kararı ile tezat oluşturduğunu söyledi.

Arpacı; “Üretim, yatırım, istihdam ve ihracat üzerine yeni bir ekonomi modeli geliştirilen bu dönemde doğal gaz ve elektrik kullanımında zorunlu tasarruf kararı ile oluşan tezat, ne yazık ki bu politikaya inanan özel sektörde çok büyük hayal kırıklığına uğratmış ve ekonomi yönetimine güven iyice azalmıştır” ifadelerini kullandı.

‘RİSKLERİ ARTIRDI, KELİMELER KİFAYETSİZ’

Orta ve uzun dönemli plan yapamayan, günlük gelişmelere ayak uydurmak zorunda olan özel sektörün dünyanın hiçbir yerinde var olamayacağına dikkat çeken Arpacı, “İhracatçıya ekstra maliyet getiren yüzde 25 döviz satma zorunluluğu, zamlarla artan maliyetler, çaresiz kalan yatırımcılara ilave olarak uygulanacak elektrik kesintisi kararıyla üretimi durdurmak, kelimeleri kifayetsiz bırakmaktadır” dedi.

“Enerjide dışa bağımlılığımız ne yazık ki jeopolitik risklerimizi daha da artırmaktadır” diyen Arpacı,

“Ülkemizde temiz enerji gücünü artıracak sağlam, gerçekçi enerji politikaları geliştirmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. Uygulanacak olan elektrik kesintisinin geçici olmasını umuyor, uygulanabilir kısa ve orta dönemli planların ekonomi yönetimi tarafından şeffafça paylaşılmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

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