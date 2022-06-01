Deutsche Bank’a “Greenwashing” baskını

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank’ın başı dertten kurtulmuyor. Bir kaç ay önce gerçekleşen baskının ardından, bu kez yine Frankfurt’taki merkezi ve Fon İştiraki DSW, Başsavcılık tarafından basıldı.

Ali GÜLEN

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Başsavcılığın açtığı soruşturmaya göre Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu- BaFin ile müfettişler ve polislerle toplam 50 kişi, banka ile fon merkezinde aramalar yaptı.

Aramaların gerekçesi, “Greenwashing” olarak açıklandı. Yani, temiz enerji ile ilgili fonların değerlerinin çok yükseltilerek bazı müşterilere satılması ve bunun sonucunda da, sermaye yatırımı dolandırıcılığı suçunun oluşması…

Varlık yöneticisinin, bu fonların ya da yatırımların sürdürülebilirlik kriterlerini abarttığı ve bu finansal ürünleri (ESG ürünleri – çevre, sosyal, yönetim) gerçekte olduklarından fazla değerli gösterdikleri ya da yatırımcıyı yanıltmaya yönelik bilgi verdikleri belirtiliyor.

Soruşturmanın, bir kaç eski çalışanı kapsadığı belirtilirken, Deutsche Bank'tan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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