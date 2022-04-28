Dolar 20 yılın zirvesine yaklaştı

ABD doları, diğer büyük para birimleri karşısında 20 yılın zirvesine yaklaştı. Dolar/yen kuru 20 yıl sonra ilk defa 130 seviyesini aştı. Euro/dolarda da 20 yılın dibine yaklaşıldı. Dolar/TL'de ise görece sakin seyir dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr

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ABD doları, diğer büyük para birimleri karşısında yükselişini sürdürüyor.

Dolar endeksi bugün 103,70’i gördü ve böylece 3 Ocak 2017’deki 103,82’lik zirveye yaklaştı. Bu seviye de aşılırsa dolar endeksi 20 yılın zirvesine yükselmiş olacak.

EURO/DOLAR 20 YILIN DİBİNE YAKIN

Euro/dolar paritesi bugün düşüşünü sürdürdü ve 1,0483’e kadar geriledi. Nisan 2017 sonrasında dün ilk defa 1,06’nın altını gören parite, geçen sene mayıs ayında 1,22, yıl başında 1,13 seviyelerindeydi.

Euro/dolar paritesi 31 Mart 2017'de 1,0341'e kadar gerilemişti. Bu dip seviye de kırılırsa, Euro/dolar’da 20 yılın dibi görülmüş olacak.

Bugün dolar/TL kuru 14,83'ü görürken, Euro/TL kuru 15,56'ya kadar geriledi.

DOLAR/YEN 20 YIL SONRA 130’U AŞTI

Öte yandan, dolar/Japon yeni kuru da 20 yıl sonra ilk defa 130 seviyesini aştı. Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) aşırı gevşek para politikasını sürdürme kararı, bu gelişmede etkili oldu.

Dolar/yen kuru, bir sene önce 108, yıl başında 115 seviyesindeydi. Dolar/yen kurunda nisanda, yüzde 6,9 ile son beş yılın en sert artışı yaşandı.

DOLAR NEDEN GÜÇLENİYOR?

Artan enflasyona karşı ABD ile Avrupa ve Japonya merkez bankalarının farklı tepki vermeleri ve ekonomik büyüme performanslarındaki farklılıklar, ABD dolarının güçlenmesinde etkili oluyor.

ABD’de yüzde 8,5’e yükselen mart enflasyona karşılık ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki üç toplantıda toplamda 150 baz puanlık faiz artışına gidebileceği ve sene sonunda politika faizinin yüzde 3’e ulaşabileceği tahmin ediliyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise yüzde 7,4’e ulaşan enflasyona karşı sıfır seviyesindeki politika faizinde henüz değişikliğe gitmedi.

Japonya’da ise merkez bankası (BoJ), ekonomiyi desteklemek için eksi faizde ve yüksek hacimli varlık alımlarında ısrar ediyor. Fed’in ise faiz artışlarının yanı sıra, hazirandan itibaren bilançosunu küçültmeye başlaması muhtemel.

Fed ile diğer merkez bankaları arasındaki politika ayrışması ve ABD ekonomisinin diğer büyük ekonomilere göre daha iyi performans göstermesi, uluslararası yatırımcıların ABD tahvillerine yönelmesine neden olurken, ABD dolarının güçlenmesinde etkili oluyor.

Sidney merkezli Westpac şirketinin kur stratejisti Sean Callow, dolar/yen kurunda, 2002 yılı zirvesi olan 135’in de aşılabileceğini belirtti.

TÜRKİYE'DE KUR NEDEN SAKİN?

Türkiye'de eylül-aralık dönemindeki faiz indirimleriyle birlikte dolar kuru 8,30'dan 18,30'a yükselmiş, 20 Aralık'ta kur korumalı mevduat uygulamasının başlaması ve Merkez Bankası'nın (TCMB) rezerv satışlarıyla kur geri çekilmişti.

Bugün 14,79'u gören dolar/TL, bir süredir 14,50 ile 14,80 aralığında görece istikrarlı hareket ediyor.

Kur korumalı TL mevduat (KKM) miktarı, 15 Nisan itibarıyla 756,6 milyar TL'ye yükselirken, bu ürünün kamuya maliyetinin giderek artması bekleniyor.

İhracat gelirlerinin yüzde 40'ı, kur korumalı mevduata geçiş ve reeskont kredileri üzerinden döviz toplayan TCMB'nin örtülü rezerv satışları, kurun istikrarlı seyrinde etkili oluyor.

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