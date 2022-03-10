Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 10 Mart 2022

Dolar 10 Mart Perşembe günü 14.73 TL'den işlem görüyor. Dolar küresel çapta geri çekilmiş olsa da dolar kuru yukarı yönlü hareket devam ediyor. Petrol fiyatları üzerindeki belirsizlik, turizm gelirleri üzerindeki belirsizlik dolar kuru karşısında TL’yi daha kırılgan hale getiriyor.

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TL ise dolar karşısında değer kaybını sürdürdü. Bu sabah DolarTL'de işlemler 14.65 seviyesinden geçiyor. Bugün Rusya – Ukrayna görüşmesine dair detaylar takip edilirken, ECB toplantısı ve ABD Tüfe verisi de izlenecek. Düşük büyüme – yüksek enflasyon endişelerinin olduğu bir ortamda ECB'nin vereceği sıkılaşma mesajları yakından takip edilecek. Açıklanacak olan ABD Tüfe verisi ise dolar endeksi üzerinde hareketliliği artırabilir.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.73 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.473 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 10 MART T 2022

Ekonomi uzmanlarının 10 Mart 2022 dolar yorumları: Tepki alım denemelerine rağmen yatay seyir korunuyor. İlk destekler 13.75-13.50 seviyelerinde. Bu seviyelerin altında sonraki destekler 13.25-13.15 ve 1.1275 seviyelerinde bulunuyor. Tepki çıkışlarında ilk direnç noktaları ise 13.87-13.95 olarak görülüyor. Sonraki dirençler 14.30 ve 15.00 seviyelerinde.