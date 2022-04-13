Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 13 Nisan 2022

Dolar 13 Nisan 2022 Çarşamba günü 14.58 TL'den işlem görüyor. Son günlerde TL dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyor ve dolar kuru karşısında sınırlı da olsa değer kazanıyor. Geçtiğimiz işlem gününde Dolar/TL’deki negatif görünüm devam etti ve günü 0.42% düşüşle 14.60 seviyesinden tamamladı.

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DolarTL'de işlemler bu sabah 14.58 seviyesinden geçmektedir. Hafta başında 14.70 seviyesinin altına gevşeme gösteren dolar kuru aşağı yönlü seyrini sürdürerek 14.58 seviyesine geriledi. Bu hafta dolar, gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında önemli bir gerileme kaydetmese de DolarTL'nin pozitif ayrıştığı takip ediliyor. Dün ABD'de enflasyon yıllık bazda beklentilerin hafif üzerinde yüzde 8,5 açıklanarak rekor kırdı. Enflasyondaki sert yükselişin devam etmesiyle birlikte şahin Fed algısının daha da güçlenmesine rağmen ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde zirve seviyelerden geri çekilme görüldü.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.58 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.458 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 13 NİSAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 13 Nisan 2022 dolar yorumları: DolarTL bu hafta aşağı yönlü bir seyir izleyerek 14.58 seviyesine geriledi. Dolar kurundaki aşağı yönlü seyirlerin devamı için 14.54 seviyesi altında seyirlere ihtiyaç var. Bu hafta içerisinde 14.54 seviyesi altında yerleşik seyirler görülürse takip edilecek teknik destek seviyeleri 14.40 ve 14.30 olacaktır. Buna karşın, 14.54 seviyesi altında seyirler görülmemesi durumunda yukarı yönlü seyirlerde 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu yer olan 14.72 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.