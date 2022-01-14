Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 14 Ocak 2022

Dolar bugün 14 Ocak Cuma günü 13.59 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru 13.20 ve 13.95 seviyeleri arasında dalgalanıyor. 13.20 seviyesi altında tutunamayan kur yeniden 13.50 seviyesinin üzerine yükseldi.

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Geçtiğimiz işlem gününü kritik bir direnç seviyesi olan 13.20 bölgesinden gelen tepki alımlarıyla 2.47% yükselişle 13.60 ile günü tamamlayan Dolar/TL'de dün yaşanan sert geri çekilmeye rağmen 13.50 seviyelerinde fiyatlama devam ediyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.59 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.359 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 14 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 14 Ocak 2022 Dolar yorumları: Gün içi yukarı yönlü hareketlerde 13.5961 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin geçilmesi durumunda 13.6323, 13.6887 ve 13.7248 dirençleri önemli hale gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 13.5397, 13.5036 ve 13.4472 destek seviyeleri olarak izlenecektir.