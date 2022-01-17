Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 17 Ocak 2022

Dolar bugün, 17 Ocak 2022 Pazartesi günü 13.45 TL'den işlem görüyor. Geçen hafta 13.15-13.95 seviyeleri arasında dalgalanan dolar kuru, bu sabah 13.54 seviyesinde bulunuyor. Bugün ABD piyasaları tatil nedeni ile kapalı, bu nedenle yukarı yönlü fiyatlamaların sınırlı kaldığı görülmeye devam edebilir.

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Dolar/TL tarafında alıcılı bir seyir olduğu görülüyor. Önceki işlem gününde 13.5452 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.22 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 53.96 seviyesinde iken momentumu 102.88 seviyesinde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.45 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.345 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 17 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 17 Ocak 2022 Dolar yorumları: Yurt içinde bütçe dengesi takip edilirken, özellikle Halkbank ve Osman Kavala ile ilgili gelişmeler kurda aşağı yönlü beklenti yaratabilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 13,65 ve 13,75 direnç seviyesinin takip edilebilir. Olası satış baskısı durumunda ise 13,25 ve 13,00 destek seviyeleri takip edilebilir.