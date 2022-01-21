Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 21 Ocak 2022

Dolar bugün 21 Ocak Cuma günü 13.42 TL'den işlem görüyor. Dün faiz kararı sonrası 13.26 seviyesine kadar gerileyen kur, buradan gelen alımlarla yeniden 13.40 seviyesinin üzerine yükseldi.

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TL kanadında haftanın en önemli gelişmelerinden olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı dün gerçekleşti. Toplantı sonrasında merkez bankası beklentilere paralel olarak faiz oranında değişikliğe gitmedi ve böylelikle politika faizini yüzde 14'te sabit bıraktı. Karar ardından USDTRY paritesinde sınırlı geri çekilmeler yaşandı. İçerisinde bulunduğumuz haftaya 13.44 seviyelerinde başlangıç yapan USDTRY paritesi hafta içerisinde dar bantta az volatil fiyatlamalar gerçekleştirdi.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.42 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.342 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 21 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 21 Ocak 2022 Dolar yorumları: Dolar, Türk Lirası karşısında günü 0.38% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Dolar, Türk Lirası karşısında orta vadeli yükseliş trendi, kısa vadeli düşüş trendi devam etmektedir. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 13.5000 ve 13.8700'de, destek seviyeleri ise 13.1300 ve 12.7700'de bulunmaktadır.