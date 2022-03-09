Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 9 Mar 2022

Dolar 9 Mart 2022 Çarşamba günü 14.63 TL'den işlem görüyor. Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle gelişmekte olan ülke para birimleri baskılar görürken, bu baskılar ile dolar kuru için yukarı yönlü hareketlenmeler yaşatıyor. Haftaya 14.20 seviyelerinde başlangıç yapan dolara kuru hafta içerisinde kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirmeye devam ediyor.

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Kurda bu sabah 14,50 TL üzerinde kalıcılık devam ediyor. Savaşın ekonomik etkileri dün ABD'nin Rusya'dan enerji ithalatını yasaklaması ile devam ettiğini gözlemliyoruz. Giderek kalıcı etkileri olacağı görülen savaşta para birimleri de negatif etkilenmeye devam ediyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.63 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.463 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 9 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 9 Mart 2022 dolar yorumları: Dolar, Türk Lirası karşısında günü 0.55% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Dolar, Türk Lirası karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 14.5500 ve 14.6500'de, destek seviyeleri ise 14.4400 ve 14.3400'de bulunmaktadır.