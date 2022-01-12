DSO Başkanı Keçeci: İhracatçının maliyetleri bıçak sırtında

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci sanayicinin finansman desteğine ihtiyacı olduğunu belirterek, “Birikerek aniden yapılan zamlar sanayici ve ihracatçıyı ne yapacağını bilemez duruma getiriyor. Bizim büyük varlıklarımız, stoklarımız, birikimlerimiz yok. Finansmana erişimde desteğe ihtiyacımız var. Kurun stabil olmasından yanayız. Dolar kuru 18’den 13’e düşünce bunu nasıl sübvanse edeceğimizi bilmiyoruz” diye konuştu.

Selami AYDIN

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Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ihracatçı maliyetlerinin bıçak sırtında olduğunu belirterek atılması gereken adımları sıraladı.

İhracatta genel gidişin iyi olduğunu fakat döviz satışına ilişkin uygulamanın ihracatçı aleyhine olduğunu söyleyen Keçeci, “Eximbank kredileri ile ilgili sıkıntımız var. Hepsi birleşince finansal açıdan bizleri zorluyor. Eximbank, ve Merkez Bankasının reeskont kredilerinin bir an önce devreye girmesi gerekiyor” diye konuştu.

“KUR STABİL OLMALI”

İhracatın sadece üretip satmak olmadığını, pek çok parametre barındırdığını söyleyen Keçeci, “Biz ihracatçılar kurun stabil olmasından yanayız. 18,00 liraya çıkmış 1 doların 13,00 liraya düşmesi bizi üzüyor ve bize para kaybettiriyor. Biz sanayiciler bunun altından çıkamıyoruz. Çünkü 18,00 lira den satın almış olduğumuz bir hammaddeyi doların 13,00 lira olduğu bir zamanda nasıl satacağımızı, bunu nasıl sübvanse edeceğimizi bilemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“BU BİSİKLETİN PEDALINI ÇEVİRMEK ZORUNDAYIZ”

Maliyetlerin giderek arttığını belirten Keçeci, “Tekstilde de metal sektöründe de adeta katlanmış ham madde fiyatlarıyla karşı karşıyayız. Diğer taraftan da ihracatçımız geçen sene lojistikte büyük sorunlar yaşadı. Ürününü geçmiş yıllardaki fiyatların 3-5 misli fiyatıyla gönderebildi. O da konteynırını veya gemisini bulabildiyse mümkün oldu. Bu sorunumuz hala devam ediyor. Dünyada petrol fiyatının 80 dolarlara geldiği bir ortamda bunlarla ilgili yaptığımız stratejilerden de o kadar ümitli değiliz. Biz bu bisikletin pedalını çevirmek zorundayız. Biz Türk sanayicisi olarak bütün gücümüzü vardığımızı neredeyse her şeyimizi ortaya koyduk” diye konuştu.

“BİRİKEREK YAPILAN ZAMLAR BİZİ SARSIYOR”

Eletrik zammına da değinen Keçeci, “Ülkemizde özellikle enerji konusundaki zamların yapılmasında biraz daha dengeli olunmasından yanayız. Ani ve şok etkisi yaratan zamlardan yana değiliz. Uzun müddet yapılmayan bir zammın bir çırpıda ve büyük miktarda bize yansıtılması bizi oldukça sarsıyor ve bizim bütün hesaplarımızı alt üst ediyor. Ülkemizdeki enerji fiyatlarının, dünya fiyatlarıyla paralel olarak dengelenmesi gerekiyorsa bunun sindire sindire yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yoksa bekleterek bir çırpıda toptan bunu yaptığımız zaman biz sanayiciler ve ihracatçılar ne yapacağımızı bilemez duruma geliyoruz. Bunun da fark edilmesi ve buna dikkat edilmesi gerekir. Bizim elimizde çok büyük varlıklarımız, stoklarımız ve birikimlerimiz yok ki biz bu kaynakları kullanalım” şeklinde konuştu.

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