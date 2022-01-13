Dünya Altın Konseyi’nden 2022 için altın tahminleri

Dünya Altın Konseyi 2022'de altının görünümüne dair bir rapor yayınladı. Raporda bu yıl altın yatırımcılarının karşı karşıya kaldığı riskler ve potansiyeller sıralandı. 2022'de altın yatırımcılarının gözü pandeminin seyrinde, merkez bankalarının şahinleşme politikalarında ve enflasyon verilerinde olacak. İşte 2022'de altının taşıdığı risk ve potansiyeller...

Sozcu.com.tr

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Dünya Altın Konseyi, ‘2022 Altın Görünüm Raporu’nu yayınladı.

Merkez bankalarının yüksek faize geçiş yapma ihtimalinin altın için risk yarattığı belirtilen raporda enflasyonun, yeni varyantların ve jeopolitik risklerin altın için olumlu bir potansiyel barındırdığı belirtildi.

‘FAİZ ARTIŞLARI TERS RÜZGÂR YARATABİLİR’

Raporda altının yakın vadede küresel merkez bankalarının para politikasını sıkılaştırma hızına ve enflasyonu kontrol etme etkinliklerine tepki vereceği belirtildi. Rapora göre, faiz artışları altın için ters rüzgârlar yaratabilir ancak, etkilerin sınırlı olabileceği düşünülüyor. Konseye göre yüksek enflasyon ve piyasadaki geri çekilmeler sonrası altın talebi sürecek.

Raporda faiz konusu ile ilgili şu ifadelere de yer verildi:

“2022’ye girerken, ABD Merkez Bankası daha şahin bir duruşun sinyalini veriyor. Tahminler, Fed’in bu yıl beklenenden daha hızlı bir tempoda artırması ve bilanço boyutunu küçülteceği yönünde. Bununla birlikte, önceki sıkılaştırma döngülerinin analizi, Fed’in para politikasını beklendiği kadar agresif bir şekilde sıkılaştırmama eğiliminde olduğunu gösteriyor.”

Ayrıca raporda ABD’nin faiz oranlarıyla altının ilişkisine çokça vurgu yapılmasına rağmen altının nihayetinde küresel bir ürün olduğu ve tüm merkez bankalarının Fed kadar hızlı hareket etme durumunun olmadığı da hatırlatıldı.

‘ENFLASYON DÖNEMİNDE ALTIN İYİ PERFORMANS GÖSTERİYOR’

Enflasyonun da altın fiyatları üzerinde belirleyici olduğunu belirten Konsey, raporda altının tarihsel olarak yüksek enflasyon dönemlerinde iyi performans gösterdiğini belirtti.

Konsey enflasyonun nedenlerini şöyle sıraladı:

İlk corona virüsü dalgasından kaynaklanan ve şuan devam eden tedarik zinciri kesintileri ile yeni varyantlar ortaya çıktıkça devam eden sorunlar,

Corona virüsü yorgunluğuyla birleşen sıkı işgücü piyasaları ve daha iyi ücret arayan insan sayısının artması,

Çeşitli finansal piyasalarda yüksek değerlemelere katkıda bulunan 2020’den daha yüksek ortalama tasarruflar,

Yüksek emtia fiyatları.

ALTIN İÇİN RİSK VE POTANSİYELLER

Hisse senedi piyasasındaki geri çekilmelerin ve sonu gelmeyen yeni varyantların jeopolitik gerilimler nedeniyle devam edebileceği belirtilen raporda altının bu tür gerileme dönemlerinde iyi performans gösterme eğiliminde olduğu belirtildi.

Son olarak altının 2022’de daha yüksek faiz oranlarının ve daha güçlü bir doların altın için risk yaratacağı, yüksek, kalıcı enflasyonun, corona virüsü salgınının devamının ve jeopolitik risklerin altın için avantaj yaratacağı ifade edildi.

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