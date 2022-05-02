E-ticarette büyümeye fren olur

Hazırlıklarında sona gelinen e-ticaret yasası ile belirli büyüklüğe ulaşan platformlar reklam, vergi ve faaliyet sınırlamalarına tabi olacak.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Piyasadan aldığı pay hızla artan e-ticaretle ilgili yeni bir düzenleme geliyor. Son 1 yıldır gündemde olan ve önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme, tartışmaları da beraberinde getiriyor. Henüz resmi bir taslak yayınlanmamasına karşın olası uygulamalar kamuoyunda konuşulmaya başlandı. Buna göre, indirim kampanyalarından reklamlara kadar e-ticaret platformlarına sınırlamalar getirilirken, platformların kendilerine ait markalı ürün satmalarına da yasak getiriliyor. Bununla birlikte, kurulacak olan E-Ticaret Fonu ile platformların net işlem hacimlerinden kesintiler yapılacak. Platformlarda satış yapan KOBİ'lere de ödemeleri 5 günde gerçekleştirilecek.

ŞEFFAF DEĞİL

Yeni e-ticaret yasasını dünyadaki örnekleriyle karşılaştırarak inceleyen Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada düzenlemenin iyi niyetle hazırlanmış olabileceğini ancak rekabet konusunda önemli soru işaretleri barındırdığını söyledi. Aynı zamanda ABD'de Columbia Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak ders veren Sanlı, kanun taslağının kamuoyu ile henüz paylaşmadığını vurgulayarak, bu sürecin daha şeffaf ve katılımcı bir şekilde yapılabileceğini ifade etti.

ÖRNEĞİ YOK

Şirketlerin büyümeyi ve yatırım yapmayı hedeflediğini ancak düzenleme ile buna dur dendiğini söyleyen Sanlı, “Reklam sınırlaması da benzer bir etki doğuracak. Burada büyüklükle mücadele ediliyor, rekabetle değil. Birden çok yatırımcı faaliyet göstersin, belirli bir seviyeye kadar büyüsün. Bu çok olabilecek bir durum değil. Vergi düzenlemesi ile büyümeye dur deniyor. 75 milyar TL net işlem hacmi üzerinden yüzde 30 isteniyor. Bu, siz 75 milyar TL'ye gelince duracaksınız deniyor. Dünyada da bir örneği yok” diye konuştu.

Tekelleşmeye neden olur

Medyaya yansıdığı şekliyle tasarıyı incelediğini belirten Kerem Cem Sanlı, “Rekabet Kurumu ve Ticaret Bakanlığı aynı konuda yasa hazırlıyor. Bunun sebebini bilmiyoruz. Detaylar da verilmiyor. İki otorite ve yaptırım var. Bunu anlamak çok zor. İnovasyonu, yatırımı teşvik edecek bir düzenleme görünmüyor. Avrupa Birliği'nin rekabet kurallarıyla da alakası yok” dedi. Sanlı ayrıca, bir e-ticaret platformunun başka bir sektörde faaliyetine kısıtlama getirilmesinin aslında tekelleşmeye neden olacağını söyledi.

Yatırım iştahı azalır fiyatlar yükselir

Dijital pazarların düzenlenmesinin tüm dünyada yapıldığını, bunun herkesin çıkarına olduğunu kaydeden Kerem Cem Sanlı, “Ama en azından gördüğümüz bu kurallar oldukça yanlış. Göreceğimiz, yatırımların, iştahın azaldığı, daha statik, fiyatların yükseldiği bir ortam çıkar. Devlet burada serbest pazardan çıkıyor, bu iyi değil. Dışarıda yapılanlara bakmak gerekiyor. Her hükmü yanlış değil ama çok ciddi sıkıntılı olanlar da var” dedi.