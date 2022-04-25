E-ticarette radikal düzenlemeler yolda

Ticaret Bakanlığı e-pazaryerlerinin "orantılı büyümesini sağlamayı" amaçlayan düzenlemeye gidiyor. Sektör temsilcilerinden ise düzenlemeye tepkiler geliyor.

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Hazırlıkları süren yeni e-ticaret düzenlemesi ile ticaretin dengeli şekilde büyümesi amacıyla e-pazaryerlerine bazı kriterler getirilmesi planlanırken, sektör kaynakları ise faaliyetlerine ciddi kısıtlamalar getireceği ve “duraklama devrine girecekleri” endişesiyle düzenlemelere tepkili.

Ticaret Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, düzenlemelerle platformların faaliyet alanları belirlenecek ve “orantılı şekilde büyümeleri” sağlanacak.

REKABET ÖNLEMLERİ

Çalışmalar iki ana başlık altında toplanıyor. Birincisi, ekonomik parametreleri tek başına belirleyebilme güçleri giderek artan büyük ölçekli ya da başat platformların rekabeti ortadan kaldıracak uygulamalarına müsaade etmemek.

İkinci başlık ise bünyelerinde faaliyet gösteren satıcılara nazaran yüksek pazarlık gücüne sahip dijital platformların, kendi lehlerine satıcıların aleyhine ticari koşullar dayatmasının önüne geçilmesi.

‘YATIRIM CAZİBESİ KAYBA UĞRUYOR’

Öte yandan düzenlemelere tepki gösteren bir e-ticaret sektörü temsilcisi söz konusu düzenlemenin sektörün faaliyetlerine ciddi kısıtlamalar getirdiğini ve genişleme alanlarının kapatıldığını belirterek, “Yeni oyuncular ve ülkeye yabancı yatırım çekilmesi bakımından sektörün yatırım cazibesi kayba uğruyor ve özellikle büyüme hedefi bulunan küçük oyuncuların büyümek için gerekli yatırımı bulması güçleşiyor” dedi.

Düzenleme kapsamında “cüzdan” olarak bilinen ve e-ticaret platformlarına entegre ödeme uygulamalarının kaldırılacağını ifade eden kaynak, “Enflasyonun en yakıcı ekonomik sorun olarak öne çıktığı bugünlerde üzerinde tartışılan bu düzenlemenin yasalaşması tüketicinin cebini yakacak” derken, ‘reklam ve ilan bütçelerine sınır gelmesi’, ‘e-ticaret kampanyalarına yasak gelmesi’ ve ‘elektronik ticaret payı adı altında ek vergi getirilecek olmasının’ da sektörü olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

E-TİCARET HACMİ 381 MİLYAR TL

Türkiye’de 2021 yılında e-ticaret hacmi 381 milyar lirayı bulurken bunun yüzde 28’ini sektörün önde gelen e-ticaret pazar yerlerinde gerçekleşen satışlar oluşturdu.

Çalışmaya göre, firmalar piyasadaki rakipleri dışlayıcı şekilde tanıtım faaliyetlerinde bulunulamayacak. e-Ticaret pazar yerlerinin elde ettiği verileri kullanarak bünyesindeki satıcılarla haksız rekabet etmesi engellenecek. e-Ticaret pazar yerleri kendini haksız şekilde sıralamada ön plana çıkaramayacak ve satıcılar arasında ayrım gözetemeyecek. e-Ticaret pazar yerlerinin faaliyet alanları belirlenecek ve sektörün orantılı şekilde büyümesi sağlanacak.

Çalışmaya göre satıcılar sadece bir e-ticaret pazar yerinde faaliyet göstermek zorunda bırakılamayacak. Pazar yerleri tarafından satıcılara yapılacak ödemeler artık daha kısa sürede gerçekleştirilecek. (REUTERS)

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