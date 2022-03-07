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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplanacak.

Yayınlanma: 21:56 - 07 Mart 2022 Güncellenme:
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor

EKK toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külleyisinde gerçekleştirilecek.

Yarın saat 17.00’de yapılması planlanan toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’in katılması bekleniyor. (DHA)

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