Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilir?

Emekliler için önemli bir ek gelir olan emekli ikramiyesi için bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısı kritik öneme sahip olacak. Toplantının ardından "Emekli ikramiyesi ne kadar" sorusu yanıt bulacak. Emekli ikramiyesinin yüzde 36 olan yıllık enflasyon rakamı oranında artması, 1100 lira olan ikramiye tutarının 1500 liraya yükselmesi bekleniyor.

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Ekonomik olarak biraz rahatlamak isteyen emekliler ikramiyelerinin ne zaman yatacağını araştırıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda olmak üzere yılda iki kez verilen emekli ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarihin ve yatırılacak miktarın bugün belli olması bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emeklilerin bayram ikramiyesine yapılacak artışın da açıklanması bekleniyor. Yüzde 36 olan yıllık enflasyon rakamı oranında artış yapılması, 1100 lira olan ikramiye tutarının 1500 liraya yükselmesi gündemde. Alınan kararları canlı yayında açıklayacak olan Erdoğan daha sonra Kabine üyelerine iftar verecek.

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.