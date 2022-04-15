Emekli sesini duyurmak için Ankara’ya gidiyor
Toplumun tüm kesimleri hayat pahalılığından ve temel tüketim maddelerine üst üste yapılan artışlara tepki gösterirken düşük maaşlarla geçim mücadelesi veren emekliler de Ankara’ya gitmeye hazırlanıyor.
Tüm Emekliler Sendikası ve Emekliler Dayanışma Sendikası, emekli maaşlarına insanca yaşanabilecek düzeyde ek zam yapılması, temel tüketim mallarına gelen zamların geri çekilmesi ve emeklilerin sendikalarda örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılması talebiyle cumartesi günü Ankara'da miting yapacak.
EMEKLİNİN 8 MİLYONU 3 BİN LİRANIN ALTINDA MAAŞ ALIYOR
Birçok ilden emeklinin katılımıyla bugün başlayacak olan yürüyüş, 16 Nisan'da Ankara Anıt Park'ta düzenlenecek mitingle sonlanacak. Açlık sınırı 5 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 16 bin lirayı aşmışken 13 milyonu aşkın emeklinin 8 milyonu 3 bin liranın altında maaş alıyor. Asgari ücret 4 bin 258 lira iken 1.100 liralık bayram ikramiyesi de pula dönen emekliler, “Açlık sınırında değil ölüm sınırında yaşıyoruz. Artık yeter” diyerek düşük maaş ve zamları protesto edecek.
ANIT PARK'TA MİTİNG
Demokratik kitle örgütleri ve halkın davet edildiği yürüyüş bölgeler çapında başlatılacak. Emekliler, bugün, Karadeniz'de Hopa'dan, Akdeniz'de Mersin ve Antalya'dan, Ege'de İzmir'den, Marmara'da İstanbul'dan ve İç Anadolu'da Kayseri'den yürüyüşe başlayacak. Yürüyüşün sonunda emekliler, cumartesi günü 14'te Ankara Anıt Park'taki mitingde buluşacak.
NE İSTİYORLAR?
1- En düşük emekli aylığı 5.200 TL olmalı ve emekli aylıklarına en az yüzde 60 zam yapılmalı.
2- Yılda iki sefer verilen ikramiye sayısı dörde çıkarılmalı ve ikramiyeler bir maaş tutarında olmalıdır.
3- Sağlık hizmetlerinden alınan katkı payları kaldırılmalı, sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz olmalıdır.
4- Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt olmak üzere temel tüketim maddelerine yapılan zamlar geri alınmalı.
5- Emeklilerin sendikal haklarını kullanmak için çıkarılan bütün engeller kaldırılmalı.