Emekli sesini duyurmak için Ankara’ya gidiyor

Toplumun tüm kesimleri hayat pahalılığından ve temel tüketim maddelerine üst üste ya­pılan artışlara tepki gösterirken düşük maaşlarla geçim mücade­lesi veren emekliler de Ankara’ya gitmeye hazırlanıyor.

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Tüm Emekliler Sendikası ve Emekliler Dayanışma Sendikası, emekli maaşlarına insanca yaşanabilecek düzeyde ek zam yapıl­ması, temel tüketim mallarına ge­len zamların geri çekilmesi ve emeklilerin sendikalarda örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılması tale­biyle cumartesi günü Anka­ra'da miting yapacak.

EMEKLİNİN 8 MİLYONU 3 BİN LİRANIN ALTINDA MAAŞ ALIYOR

Birçok ilden emeklinin katılımıyla bugün başlayacak olan yürüyüş, 16 Nisan'da Ankara Anıt Park'ta düzenlenecek miting­le sonlanacak. Açlık sınırı 5 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 16 bin lirayı aşmışken 13 milyonu aşkın emeklinin 8 milyonu 3 bin liranın altında maaş alıyor. Asgari ücret 4 bin 258 lira iken 1.100 liralık bayram ikramiyesi de pula dönen emekliler, “Açlık sınırında değil ölüm sınırında yaşıyoruz. Artık yeter” diyerek düşük maaş ve zamları protesto edecek.

ANIT PARK'TA MİTİNG

Demokratik kitle örgütleri ve halkın davet edildiği yürüyüş bölgeler çapında başlatılacak. Emekliler, bugün, Karade­niz'de Hopa'dan, Akdeniz'de Mersin ve Antalya'dan, Ege'de İzmir'den, Marmara'da İstanbul'dan ve İç Anadolu'da Kayseri'den yürüyüşe başlayacak. Yürüyüşün sonunda emekliler, cumartesi günü 14'te Ankara Anıt Park'taki mitingde buluşacak.

NE İSTİYORLAR?

1- En düşük emekli aylığı 5.200 TL olmalı ve emekli aylıklarına en az yüzde 60 zam yapılmalı.

2- Yılda iki sefer verilen ik­ramiye sayısı dörde çıka­rılmalı ve ikramiyeler bir maaş tutarında olmalıdır.

3- Sağlık hizmetlerinden alınan katkı payları kaldırılmalı, sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz olmalıdır.

4- Elektrik, doğalgaz ve akar­yakıt olmak üzere temel tüketim maddelerine yapı­lan zamlar geri alınmalı.

5- Emeklilerin sendikal hakla­rını kullanmak için çıkarılan bütün engeller kaldırılmalı.

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