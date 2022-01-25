Enerji kısıntıları sonrası sanayide ve ihracatta endişeli bekleyiş

Sanayideki elektrik ve doğalgaz kısıntılarına yönelik endişelerini dile getiren sanayiciler, kesintilerin çelik sektöründe 1 milyar TL kayıp yaratacağını anlattı. İhracat tarafında ise zamanında teslim edilmeyen siparişlerden dolayı iptaller yaşandığına dikkat çekildi ve "İmalat yapamazsak ihracat da duracak" uyarıları yapıldı.

Sozcu.com.tr

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Sanayide doğalgaz ve elektrik kısıntısı uygulanması sonrası endişeler sürüyor.

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, “10 günlük doğalgaz kesintisi ve şu an üç gün olarak bildiğimiz elektrik kesintisi elbette ciddi bir etki yaratacak. Sektörde yıllık yaklaşık yüzde 1 üretim gerilemesine eş değer bir kayıp olacak” dedi.

‘ÇELİKTE 1 MİLYAR TL KAYIP YARATACAK’

Aslan, “Sektöre 1 milyar TL kayba sebep olacak. Üretim bantlarının durdurulamayan kısımlarından ötürü yüzde 40 doğalgaz kesintisi yaklaşık yüzde 60, diğer yandan 72 saat elektrik kesintisi en az 80 saatlik üretim kaybına sebep olacak” değerlendirmesinde bulundu ve şöyle devam etti:

“İhracat tarafında zamanında teslim edilemeyen siparişlerden ötürü iptaller ve cezalar söz konusu. Yüklenmeyecek gemiler için bekleme bedelleri ve cezaları söz konusu olacak ama daha önemlisi Türk üreticilerin yurt dışında müşterileri nezdinde ileriye dönük performanslarına ilişkin soru işaretleri yaratacak.”

‘İMALAT YAPAMAZSAK İHRACAK DA DURACAK’

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Koçak ise, “Kısa süreli bir kesinti olacak ama bu durum ihracatımızı olumsuz etkileyecek. Üretimi direkt etkileyeceği için ihracatımıza olumsuz yansıması olacaktır. Umarım kısa sürede bu durum çözülecektir” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Maden Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya da, “İmalat yapamazsak ihracat da duracak. Bu durum bizleri olumsuz etkileyecek. Siparişlerin yoğun olduğu bu dönemde üretimin durması ihracatın da yavaşlanması anlamına gelecek” ifadelerine yer verdi.

İstanbul Hazır Giyim İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Karaca ise, “Elektrik kesildiği zaman jeneratörü olan firmalar çalışacak. Bu da maliyete 3 katı fazla etki yapar. Bu durum ihraç edilen ürünlerin gününde yüklenmesini engelleyecek. Bu da bazı firmalarda ciddi yükümlülüklere yol açacaktır” diye konuştu.

HIZLI TESLİMATA OLUMSUZ YANSIMASI OLACAK

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Bu durum bizleri olumsuz anlamda etkileyecek. Pandemiden dolayı tedarik zinciri Türkiye’ye kaymıştı. Bunda da en önemli etki hızlı teslimattı. Bizlerin bu fırsatı kaybetmemesi lazım. Elektrik kesintisi sanayinin durması demek. Umarım kısa süreli, geçici bir durum olur” dedi.

ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan ise, “Pandeminin en sıcak dönemlerinde durmayan Türk sanayimizin bu tür beklenmedik olumsuz durumlardan da alnının akıyla kalkacağını düşünüyorum. Umarız bu sorun en kısa sürede çözüme kavuşacak ve ihracat ve üretimi durduran bu durum ortadan kalkacaktır” diye konuştu.

‘TEDARİKÇİLERİN GÜVENİNİ SARSAR’

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen ise, “Uzun vadeli olabilecek OSB'lerdeki kısıntılar hem ham madde tedariğinde hem de nihai ürün üretiminde çok ciddi problemler yaratabilir. Üreticilerin taahhütlerinin zamanında yerine getirilmemesine sebep olur. Bu da ülkemize yönelmeye başlamış tedarikçilerin güvenini sarsar, Türkiye'deki üreticilerin güvenirliğini sorgulamaya başlarlar” diye konuştu.

Son olarak ise TAYAŞ Gıda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kazım Taycı ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şu anda çok ciddi manada gemisi, konteyneri hazırlanmış siparişler var. Bu durum plan dışı kesinti olması sebebiyle taahhütleşmelerimizde ciddi sıkıntılara yol açacaktır. Özellikle bu ay ihracatımızı olumsuz etkileyecektir.”

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