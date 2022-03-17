EPDK’dan enerji fiyatlarıyla ilgili açıklama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) elektrik enerjisindeki fiyat artışlarının vatandaşa olan etkileri için 6 aya kadar önlem alınacağını açıkladı.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), tüketiciye yönelik enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve arz güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan toplantının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Kurum, elektrikte arz güvenliği veya fiyat artışlarının tüketicilere olan etkilerinin kısa ve uzun dönemli şekilde değerlendirilmesi ile serbest piyasa yapısını bozmadan ve piyasanın işleyişine müdahale etmeden 6 aya kadar önlem alınmasının sağlanacağını açıkladı.

YURT DIŞI KAYNAKLI MALİYET ARTIŞI VURGUSU

Türkiye’nin hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, yerli kömür, ithal kömür ve doğalgaz gibi farklı kaynaklar yoluyla üretilen aynı miktarda elektrik enerjisinde maliyetlerin birbirinden oldukça farklılık gösterebildiği belirtilen açıklamada, “Yurt dışı piyasalardan kaynaklanan kömür ve doğalgaz maliyetlerindeki artışlar piyasamızda oluşan elektrik fiyatlarını da etkilemektedir” denildi.

“Bu durum maliyetleri nispeten daha az artan kaynaklardan üretilen elektriğin satış bedelinin de artmasına neden olabilmektedir” denilen açıklamada,

“Bu maliyet farklılıkları birbirine yakın seyrederken elektrik piyasamızda herhangi bir soruna sebep olmazken, üretim kaynak maliyeti farklılıklarında yaşanan artışlar serbest piyasa fiyatlarında makulün üstünde artışları da getirebilmektedir” ifadelerine yer verildi.

‘AŞIRI KÂR OLUŞABİLİYOR’

“Diğer bir deyişle aynı ürün için bazı kaynak türlerindeki santraller maliyetlerini dahi karşılayamazken, başka kaynak türlerinde aşırı oranda kârlar oluşabilmektedir” denilen açıklamada,

“Bu durum sadece üreticiler açısından değil, ister serbest piyasadan, isterse düzenlenen tarifeden enerji alsın bütün tüketicilerimize fiyat artışı riski olarak yansıyabilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada bu nedenle elektrik enerjisi fiyatlarının makul olmayan değerlere ulaşmasının önlenmesi, yaşanan kaynak maliyeti artışları nedeniyle üretim yapamayan santrallerin de arz güvenliğine katkısının sağlanması ve piyasanın sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülebilmesi için kanunun yerdiği yetki çerçevesinde EPDK'nın alacağı önlemlerin usulünün belirlendiği kaydedildi.

6 AYA KADAR

Elektrikte fiyat artışlarının tüketicilere etkileri için 6 aya kadar önlem alınması sağlanacak açıklamada, usul ve esaslar çerçevesinde arz güvenliği veya fiyat artışlarının tüketicilere olan etkilerinin kısa ve uzun dönemli şekilde değerlendirilmesi ile serbest piyasa yapısını bozmadan ve piyasanın işleyişine müdahale etmeden 6 aya kadar önlem alınmasının sağlanacağı ifade edildi ve şöyle devam edildi:

“EPDK, Bakanlığımızla birlikte arz güvenliği başta olmak üzere elektrik enerjisi ve kaynaklarının fiyatlarını hem yurtiçinde hem yurt dışında takip etmeye devam edecek, gerekli görülmesi halinde kanun ve mevzuat kapsamında bütün önlemler alınacaktır.” (İHA)

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