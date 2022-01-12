Erdoğan ‘fiyatlar uygun’ demişti, raflardaki kota kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1.002 liralık atıştırmalık alıp fiyatları çok uygun bulduğu Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında, stokçuluğu önlemek amacıyla getirilen 'kota' uygulaması kalktı. Ancak kooperatife ait ürünlerin sanal ortamda fahiş fiyatla satılması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Kemal ATLAN

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Tarım Kredi Kooperatifi'nin Eskişehir'deki satış mağazalarında, stokçuluğu önlemek amacıyla geçtiğimiz yıl Kasım ayında getirilen kota uygulamasını belirten uyarı yazıları kaldırılırken, sanal ortamda kooperatife ait ürünlerin ise 4 katına kadar daha yüksek fiyatlarla satılıyor olması şaşkınlık yarattı.

KOTA UYGULAMASI KALKTI

Geçtiğimiz Kasım ayında, Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında 80 öncesini hatırlatan bir uygulama hayata geçirilmişti. Türkiye genelinde 600'e yakın mağazası ile vatandaşlara hizmet veren Tarım Kredi Kooperatiflerinde, stokçuluğu önlemek amacıyla başlanan uygulamada, un, yağ ve şeker satışına kısıtlama getirilmişti.

Kooperatiflerden alışveriş yapan vatandaşlar un, şeker ve yağdan en fazla birer tane alabilmesine izin veriliyordu. Kota uygulaması uygulanan un, yağ ve şekerin olduğu reyonlara, ‘Satışlarımız 1 adetle sınırlıdır.

Ürünlerimizden ve indirimlerimizden tüm müşterilerimizin faydalanabilmesi ve stokçuluğun önüne geçilmesi için vereceğiniz desteğe teşekkür eder, iyi alıverişler dileriz’ şeklinde asılan uyarı yazıları Eskişehir'deki mağazalardaki reyonlardan kaldırıldı. Eskişehir'de kota uygulaması kaldırılan Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarından artık vatandaşlar istediği kadar ürün alabiliyor.

SANAL MARKETE GÖRE KOOPERATİFİN FİYATLARI ‘GAYET UYGUN'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, İstanbul Kısıklı’daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yapması sonrası kameralara yaptığı açıklamada fiyatların gayet uygun olduğu yönde açıklamasının, sanal ortamda satılan Tarım Kredi Kooperatifi ürünlerinin fiyatlarına göre ‘gayet uygun' olduğu ortaya çıktı.

Tarım Kredi Kooperatiflerinde satılması gereken kooperatifin kendisine ait ürünlerin internet yoluyla sanal ortamda satılmasının da yanlış olduğunu ifade eden vatandaşlar, yetkililerin sanal ortamdaki satıcıları da denetlemesi gerektiğini vurguladı.

FİYATLARDAKİ FARKLILIK ŞAŞKINLIK YARATTI

Tarım Kredi Kooperatif mağazalarında, kooperatife ait 1 kiloluk Filiz çayı 34 lira 90 kuruşa satılırken aynı marka ve gramajdaki Filiz çayı sanal ortamda ise 73 lira 90 kuruşa kadar değişen fiyatlarda satılıyor.

Yine aynı şekilde Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında kooperatife ait 5 litrelik Ayçiçek yağı 119 lira 90 kuruştan satılıyorken aynı Ayçiçek yağı sanal ortamda ise 189 lira 99 kuruşa satılıyor.

Kooperatifte 5 kilosu 33 lira 90 kuruşa satılan pastalık, böreklik un sanal ortamda 68 liraya kadar değişen fiyatlarda satılıyor. 5 kiloluk kooperatifin şekeri mağazada 34 lira 45 kuruş iken sanal ortamda 133 liraya kadar değişen fiyatlarla satılıyor.

Kooperatife ait tüm ürünler, sanal ortama göre fiyatları ‘gayet uygun' olarak değerlendirilirken, kooperatife ait tüm ürünlerin fiyatları sanal ortamda 4 katına varan fiyatlarla satılması şaşkınlık yaratıyor.

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