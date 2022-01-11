Erhan Usta: Bakan Nebati, Erdoğan’ın talimatına uymamıştır

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, ekonomik verileri değerlendirdiği açıklamasında "Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatına uymamıştır" dedi. Usta, "Sanırım Nureddin Nebati gidiyor” görüşünü de paylaştı.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Hazine'nin ekonomik verilerini değerlendirdiği açıklamasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye seslendi.

“NEBATİ, ERDOĞAN'IN TALİMATINA UYMAMIŞTIR”

Usta, “Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatına uymamıştır” diyerek “Politika faizi %14 iken Hazine en son % 26,3 ile borçlanmıştır” değerlendirmesinde bulundu. Usta, Bakan Nebati'ye, “Kardeşim sen Cumhurbaşkanı’nın talimatına niye uymuyorsun?” diye seslendi.

“İŞ BİLMEZLİĞİN BEDELİNİ MİLLET ÖDÜYOR”

Faturalara yapılan zamlara ilişkin de konuşan Usta, “Enerji Bakanlığı 2021 yılında Rusya, Azerbaycan ve Nijerya ile kontratı biten bazı doğalgaz anlaşmalarını yenilemedi. İhmal gösterdi. Kabaca 170 dolara alabileceği doğalgazı şimdi 1350 dolara alıyor. Hükümetin ihmalinin, iş bilmezliğinin bedelini millet ödüyor” dedi.

“19,7 MİLYAR DOLAR KAYNAĞI BELİRSİZ PARA GİRİŞİ OLMUŞ”

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Usta, “Ödemeler dengesinde ‘net hata-noksan’ kalemi istatistiki hata ile kaynağı belirsiz/kayıt dışı para hareketini gösterir. Kasım ayında 4,5 milyar dolar, Ocak-Kasım döneminde ise 19,7 milyar dolar kaynağı belirsiz para girişi olmuş” dedi ve “Bu ne parasıdır? Kimin parasıdır?” diye sordu.

“SANIRIM NEBATİ GİDİYOR”

Nureddin Nebati ile ilgili iddialara da değinen Usta, “Sanırım Nureddin Nebati gidiyor” dedi ve “Vatandaş bileziğini, küpesini devlet kontrolünde banka kasasına koysun, sertifika alsın. Düğününde takmak isterse o sertifikayla takıp geri getirsin” ekonomik modelini sunduğu belirtilen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı'na göndermede bulunarak, “Bence Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı 10 numara olur. Biz niye bugüne kadar farkına varmadık?” ifadelerini kullandı.

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