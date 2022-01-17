Esenyurt’ta ucuz ekmek kuyruğu

İstanbul Esenyurt'ta ucuza ekmek almak isteyen vatandaşlar, Halk Ekmek büfesi önünde soğuk havaya rağmen uzun kuyruk oluşturdu.

Sözcü İstanbul

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Ekmeğin 1,25 TL'den satıldığı Halk Ekmek büfelerinden kuyruk görüntüleri gelmeye devam ediyor.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde meydanda bulunan Halk Ekmek büfesi önünde uzun kuyruk oluştuğu görüldü.

“EKMEK VE VATAN İÇİN SANDIK İSTİYORUZ”

Görüntüleri paylaşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Şehirlerimizde halk ekmek kuyrukları büyümeye devam ediyor. Yoksulluk ve pahalılık halkımızın belini büküyor. Ekmek ve vatan için sandık istiyoruz. Çocuklarımızın geleceğini saray düzenine mahvettirmeyeceğiz” dedi.

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