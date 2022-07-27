Eskişehir’de ekmek, simit ve otopark ücretlerine zam

Eskişehir'de Kurban Bayramı sonu uygulanmaya başlanan yeni düzenlemeye göre, 200 gramı 3 liraya satılan ekmek 4 liradan satılmaya başlarken, son olarak simide de zam yapıldı. 3 lira 50 kuruştan satılan simidin 4 lira 50 kuruştan satılacağı öğrenildi. Simit ile birlikte otopark ücretlerine de zam yapıldı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Ticaret Odası'nın Temmuz ayı Meclis toplantısında simit ve otopark ücretlerinde fiyat artışına gidildi. 3,5 TL'den satılan simidin fiyatı 4,5 TL yükseldi.

EKMEKTEN SONRA SİMİT DE ZAMLANDI

Kurban Bayramı öncesinde, Eskişehir İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası’nın talebi ile Eskişehir Ticaret Odası meclisi tarafından, 200 gramı 3 liraya satılan ekmeğin 4 liradan satılmasına karar verilmişti.

Ekmek zammı bayram sonunda uygulanmaya başlarken ekmeğe yapılan zammın ardından simide de zam yapıldı. En son geçen Şubat ayında, 2 lira 50 kuruşa satılan simit fiyatına 50 kuruş zam yapılmış ve fiyatı 3 lira olmuştu.

Nisan ayında yapılan düzenleme ile 100 gram simitin fiyatına yine 50 kuruşluk zam uygulanmış ve fiyatı 3 lira 50 kuruş olmuştu. Eskişehir Ticaret Odası'nın Temmuz ayı Meclis toplantısında simit fiyatları tekrardan görüşüldü.

Toplantıda simide yüzde 29 oranında zam kararı çıktı. 3 lira 50 kuruştan satılan simit yeni düzenleme ile 4 lira 50 kuruştan satılacak. Simitle birlikte, kek, açma, poğaça ve börek fiyatlarına da zam gerçekleşti. 80 gramı 4 liradan satılan unlu mamüllere yüzde 25 oranında zam uygulanarak 5 liradan satılması kararlaştırıldı.

OTOPARK ÜCRETLERİ DE ZAMLANDI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında, Eskişehir’deki cadde otoparklarını işleten Kentaş’ın talebi üzerine parkomat tarifesinde geçtiğimiz hafta artış yapılması gündeme gelmişti. Cadde otoparklarında ilk saat 9 TL olan ücretin 11 TL’ye, sonraki saatlerin de 5 TL’den 6 TL’ye çıkarılması kararlaştırılmıştı. Cadde otoparklarına yapılan zammın ardından özel açık ve kapalı otopark ücretlerine de zam yapıldı. Eskişehir Ticaret Odası meclisinde alınan karar göre; kapalı ve açık otopark fiyat tarifelerinde de düzenlemeye gidildi. Kapalı otoparka giriş ücreti 18 lira, 1 saatten sonraki her saat için 6 lira olarak belirlendi. Açık otopark giriş ücreti ise 15 lira, 1 saatten sonraki her saat için 5 lira olarak belirlendi. Ayrıca kapalı otoparkın bir aylık abonelik bedeli 315 TL'den 415 TL'ye yükseldi.

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