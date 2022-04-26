Eskişehir’de ekmek ve simide zam

Eskişehir'de Aralık ayında iki kez zam uygulanarak 210 gramı 2 lira 50 kuruştan satılan ekmeğe yeniden zam geldi. Gramajı değişmeyen ekmek 3 liraya satılacak. Ekmeğe gelen zamla birlikte simide de zam geldi. 3 liraya satılan simit yarından itibaren 3 lira 50 kuruştan satılacak.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’de geçen Aralık ayında gramajı düşürülerek gizli zam yapılan ekmeğe Aralık ayı sonunda da bir zam yapılmıştı. Yaklaşık 4 aydır 210 gramı 2 buçuk liradan satılan ekmeğe yarından itibaren geçerli olmak üzere yeni bir zam yapıldı. Yeni yapılan düzenlemeye göre ekmeğin gramı değişmezken, 210 gram ekmek yarından itibaren 3 liraya satılacak.

SİMİT DE 50 KURUŞ ZAMLANDI

Eskişehir’de ekmeğe yapılan zamla birlikte simide de zam yapıldı. En son geçen Şubat ayında, 2 lira 50 kuruşa satılan simit fiyatına 50 kuruş zam yapılmış ve fiyatı 3 lira olmuştu. Yeni yapılan düzenleme ile 100 gram simitin fiyatına yine 50 kuruşluk zam uygulandı ve fiyatı 3 lira 50 kuruş oldu.