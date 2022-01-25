Eskişehirli sanayicilerden elektrik kısıntısı uyarısı: Bedeli ağır olacak

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, elektrik kısıntısı nedeniyle fabrikaların üretime ara vermesini değerlendirdi. "Paranız olsa da üretemiyorsunuz' diyen Kesikbaş, bunun ekonomik boyutunun oldukça fazla olacağına vurgu yaptı.

Kemal ATLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Doğalgaza bağlı olarak yapılan elektrik kesintileri ile ilgili açıklamada bulunan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, sanayicinin, salgın sonrası doğalgaz ve elektrik zamlarına alışmaya çalışırken, şimdi parası olsa bile üretemediğini söyledi.

Kesikbaş, elektrik kesintilerinin ekonomik boyutunun oldukça fazla olacağına vurgu yaptı.

“PARANIZ OLSA DA ÜRETEMİYORSUNUZ”

Kesikbaş, “Sanayicimiz 2020 ve 2021’de pandemi ve her türlü zor şarta rağmen iyi bir performans gösterdi. Yurt dışına çıkamıyorduk, ham madde tedarik zinciriyle ilgili zaten kısıtlar vardı. Maliyetler uçmuştu. Doğalgaz 3,5 katına, elektrik 2,3 katına çıkmıştı. Tam bunlara böyle alışırken şimdi paranız olsa da üretemiyorsunuz. Tabi hoş değil” dedi.

’54 YAŞINDAYIM, İLK KEZ KARŞILAŞIYORUM’

İlk defa böyle bir şeyle karşılaştığını ifade eden Kesikbaş, “Yaşanan elektrik kesintileri üretimi yaralayacak, zor duruma sokacak. Taahhütlü işi olanlar var, ihracatı kapıda bekleyenler var. Böyle bir dönem içinde bir de bunun son dakikalarda olması sıkıntılı” dedi.

“Planlı olsa önlem alınabilirdi. Ama şimdi kapanıyoruz” diyen Kesikbaş, “Önümüzdeki dört gün içinde ciddi kısıt var ki zaten enerji olmadığı zaman fabrikalar kapanacak. Bunun başka izahı yok. 54 yaşındayım, ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz” diye konuştu.

‘MALİYETLER CANIMIZI YAKTI’

Sanayicilerin talep ve sorunları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kesikbaş şöyle konuştu:

* Elektrik, doğalgaz ve enerji maliyetleri son 1 yılda üretimde çok ciddi canımızı yaktı. Maalesef rekabetçiliğimizi düşürüyor. Elimizdeki gücü her seferinde daha azaltıyor.

* Ülkemizi ayakta tutan en önemli sektörün, imalat sektörü olduğunu biliyoruz.

* İki şey önemli: Biri öngörülebilirlik, diğeri sürdürebilirlik.

* Madem ihracat ve üretimle büyüyeceğiz, burada yapısal reformları oluşturmalıyız.

* Enerji maliyetleri mutlaka yapısal reformlar paketi içerisine alınarak KDV, YEKTEM, ÖTV’den arındırılarak sanayiciye sunulmalıdır.

* Son 2 yıldır şirketlerin bilanço yapıları, karlılıkları marjları düşük. Kurun hangi rakamdan olduğundan çok öngörülebilir olması; bir yatırımlar açısından, iki satın almalar açısından, üç verdiğimiz fiyatlar açısından son derece önemli.

* En önemli konulardan bir diğeri ise işletme sermayesi ihtiyacıdır.

* Son 1 aydan fazladır Eximbank ve reeskont kredilerinden istediğimiz gibi faydalanamıyoruz.

* İhracat bedelinin yüzde 25’inin TL’ye çevrilmesi gibi ihracatçıyı tedirgin edecek uygulamalardan vazgeçilmeli.

İlginizi Çekebilir Yıl 2022, doğalgaz ve elektrik kesintisi!

İlginizi Çekebilir Doğalgaz kısıtlaması vatandaşı da yakacak: Beyaz eşyadan mobilyaya...

İlginizi Çekebilir Elektrik ve doğalgaz kesintisinden muaf tutulacak sektörler belli oldu