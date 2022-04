‘Esnafın elektrik tarifesi değişmeli’

Elektrik faturalarının yılbaşından bu yana esnaf ve sanatkârın en büyük maliyet kalemini oluşturduğunu belirten CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, “Esnaf ticaret tarifesinden çıkartılarak daha düşük ücret alınmalı” dedi.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada esnaf için kriz göstergelerinden biri olan elektrik faturalarının yılbaşından bu yana esnaf ve sanatkârın en büyük maliyet kalemi olduğunu söyledi. Bir gecede yapılan yüzde 127 oranındaki zam, esnaf ve sanatkârın, kiradan ve yanlarında çalışan çırak ve kalfanın maaşından daha çok parayı elektrik faturalarına ödemesine neden olduğunu belirterek, “Esnaf ticaret tarifesinden çıkartılarak daha düşük ücret alınmalı” dedi.

HER YÖNDE DERİNLEŞEN KRİZİN BEDELİNİ VATANDAŞ ÖDÜYOR

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir asrı devirirken bugün, eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik ve toplumsal kriz döneminin içinde bulunduğunu hatırlatan Girgin, “Bu krizin sorumluları, yerin üstü ile yerin altıyla, gölgesini satamadığı ağaçla mücadele edenlerdir; rant, yağma ve talan politikalarını temel ekonomi politikalarına dönüştürenlerdir; enerjiden madene, limanlardan şekere kadar kamusal nitelik taşıyan ne varsa onu özelleştirenlerdir. Her geçen gün derinleşen, derinleştikçe yıkıcı bir hâl alan kriz, toplumun her kesiminin yaşam standartlarını düşürüyor. Nihayet, iktidar için krizi yönetmek demek halkımızı. Ülkeyi yandaşlar için rant pazarı, vatandaş için can pazarına çevirenler, uygulanan ekonomik politikalarını bir deney, halkı ise kobay olarak görüyor. Sonuç: işçisiyle, emekçisiyle, emeklisiyle, esnafıyla, genciyle bütün halkımız, açlığa, yoksulluğa, işsizliğe daha çok mahkûm oluyor” diye konuştu.

ESNAFTAN ALIP BÜYÜK SERMAYEYE VEREN POLİTİKALAR ESNAFI ÇÖKERTİYOR

Esnaf için krizin göstergelerinden birinin elektrik faturaları olduğunu yineleyen Girgin şunları söyledi:

* Yılbaşından bu yana esnaf ve sanatkârın en büyük maliyet kalemi elektrik oldu. Bir gecede yapılan yüzde 127 oranındaki zam, esnaf ve sanatkârın, kiradan ve yanlarında çalışan çırak ve kalfanın maaşından daha çok parayı elektrik faturalarına ödemesine neden oldu. Elektrik faturalarında sanayi, konut ve ticaret tarifeleri var. Bunların fiyatlandırması, sırasıyla, konut, sanayi ve ticaret şeklinde.

* Esnaf ve sanatkâr en pahalı olan ticaret tarifesinden ödüyor. Peki, Anayasa’mızın 173’üncü maddesinde ne yazıyor? ‘Devlet, esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır.' Devlet, esnaf ve sanatkârı kime karşı koruyacak ve destekleyecek? Büyük sermayeye karşı koruyacak, büyük sermayenin küçük işletmeleri ezmesine devlet müsaade etmeyecek.

* Peki, mevcut durum ne? ‘Esnaftan alıp büyük sermayeye ver' mantığıyla fiyat belirleniyor. Dolaplar çalışmaz oldu. Gelin bu politikaya bir son verelim, elektrikte üçlü tarifeyi dörde çıkarın; sanayi, konut ve ticaretin yanında bir de esnaf tarifesi belirleyin, esnaf ve sanatkârdan daha düşük elektrik parası alın. Esnafı, sanatkârı zengin tüccarla aynı kefeye koymaktan vazgeçin.

YÖNETEMİYORSUNUZ, ZULMEDİYORSUNUZ, GİDECEKSİNİZ

“Ey ‘İşçileri enflasyona ezdirmedik' diyenler, ey ‘Her şey bitti' diyenler, korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler, bilin ki bu halk, daha cebine girmeden eriyen sefalet ücretleri karşısında, maruz bıraktığınız insanlık dışı yaşam koşulları karşısında yılgınlığa kapılmayacak” diyen Girgin, “Sarayın faturasını da, krizin faturasını da halka ödetemeyeceksiniz. Şairin dediği gibi: “Ama bu dünya böyle gitmez, zulümle yapılan çabuk yıkılır.” Yönetemiyorsunuz, zulmediyorsunuz, gideceksiniz” ifadelerini kullandı.

