Esnafın sermayesi eridi: Boşalan rafları çektikleri kredilerle dolduruyorlar

Sermayesinin enflasyon nedeniyle eridiğinden yakınan esnaf, 25 liraya sattığı ürünü 50 liraya rafa koyamadığını; boşalan rafları doldurabilmek için kredi çektiğini anlattı.

Kemal ATLAN

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Esnafın son dönemde yoğun bir şekilde kredi başvurusunda bulunduğunu söyleyen Eskişehir Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, esnafın boşalan raflarını çektikleri kredilerle doldurmaya çalıştığını söyledi.

Esnafın mal ve hizmetlerini tekrar canlandırabilmek için yoğun bir şekilde krediye başvurduğuna dikkat çeken Birsen, esnaf kefalet kooperatiflerinde uygulanan 275 bin liralık kredi limitinin de 375 bin liraya çıkarıldığını belirtti.

Birsen, bu limitin yetersiz olduğunu, en az 500 bin lira olarak güncellenmesi gerektiğini talep etti.

‘LİMİT ARTIRILSIN’ TALEBİ

Birsen, “İpoteklerimizin de güncellenmesiyle 500 bin lirayı rahatlıkla kullanabilecek düzeydeyiz. Bu miktarın bir an önce 500 bin liraya çıkarılması hususunda hükümetimizle, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, tüm ülkedeki Kredi Kefalet Kooperatifinin bağlı bulunduğu Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

’25 TL’YE SATTIĞIMIZI 50 TL’YE YERİNE KOYAMIYORUZ’

Kredi ihtiyacı yoğunluğunun sebebinin, sattıkları ürünün pahalılaşmasından kaynaklandığını belirten Birsen’in şu açıklaması dikkat çekti: “25 liraya sattığımız ürünü 50 liraya rafımıza koyamıyoruz. Bu, piyasadaki fiyat istikrarsızlığından kaynaklanıyor.”

“Daha önce 100 bin lira sermayeyle çalışırken, şu anda 200 bin lira sermayeye ihtiyacımız var” diyen Birsen, şöyle devam etti:

‘SERMAYEMİZ ENFLASYONLA ERİDİ’

“Sermayelerimiz yetersiz duruma düştüğünden krediyle bu sermayelerimizi ve boşalan raflarımızı doldurmaya çalışıyoruz. Sermayelerimiz enflasyona ezildi diyebiliriz.

Ürün eksikliğimizi tamamlayabilmek ve müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için de her durumu değerlendirmek zorundayız.

Raflarımızı dolduracağız, tekrar satacağız, üretmeye devam edeceğiz. Bunun içinden bu şekilde çıkabileceğiz.”

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