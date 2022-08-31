Euro Bölgesi enflasyonunda yeni zirve
Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat'ın öncü verilerine göre, Euro bölgesinde tüketici fiyatları ağustosta yıllık bazda yüzde 9.1 artarak rekor tazeledi.
Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat’ın öncü verilerine göre, Euro bölgesinde tüketici fiyatları yıllık bazda ağustos ayında yüzde 9.1 ile beklentilerin üzerinde arttı.
Geçtiğimiz ay bu veri yüzde 8.9 seviyesinde açıklanmıştı.
Reuters anketine katılan ekonomistler enflasyonun yüzde 9 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE ARTTI
Eurostat’tan yapılan açıklamada enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları dışarıda tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon yüzde 5.5 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.
Çekirdek enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 5.1 seviyesinde açıklanmıştı.
Reuters anketine katılan ekonomistler Euro Bölgesi’nde çekirdek enflasyonun yüzde 5.1 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı. (REUTERS)