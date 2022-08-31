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Euro Bölgesi enflasyonunda yeni zirve

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat'ın öncü verilerine göre, Euro bölgesinde tüketici fiyatları ağustosta yıllık bazda yüzde 9.1 artarak rekor tazeledi.

Yayınlanma: 12:32 - 31 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Euro Bölgesi enflasyonunda yeni zirve

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat’ın öncü verilerine göre, Euro bölgesinde tüketici fiyatları yıllık bazda ağustos ayında yüzde 9.1 ile beklentilerin üzerinde arttı​​​​​​​.

Geçtiğimiz ay bu veri ​yüzde 8.9 seviyesinde açıklanmıştı.

Reuters anketine katılan ekonomistler enflasyonun yüzde 9​ seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE ARTTI

Eurostat’tan yapılan açıklamada enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları dışarıda tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon yüzde 5.5​ ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.​​

Çekirdek enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 5.1 seviyesinde açıklanmıştı.​

Reuters anketine katılan ekonomistler Euro Bölgesi’nde çekirdek enflasyonun yüzde 5.1​ seviyesinde olacağını öngörüyorlardı. (REUTERS)

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