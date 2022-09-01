Euro bölgesi imalat PMI ağustosta beklentilerin altında

Euro bölgesi imalat PMI Ağustos'ta 49,6​​ ​ile beklentilerin altında kaldı. Veriler Avrupa'da ekonomik görünümün kötüleştiğini gösteriyor.

Sozcu.com.tr

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Markit euro bölgesi nihai imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verisi Ağustos ayında 49,6​ ile 49,7 olarak açıklanan öncü verinin altında açıklandı​​​. Ekonomistler PMI’ın 49,7 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı. PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.

Avrupa’dan gelen veriler Euro bölgesindeki ekonomik görünümün kötüleştiğine işaret etti.Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya-Ukrayna savaşından bu yana enerji fiyatlarındaki hızlı artışın enflasyon ve üretim üzerinde yarattığı baskı ile boğuşmaya çalışıyor.

AVRUPA EKONOMİSİ ALARM VERİYOR

Önceki gün açıklanan Euro bölgesi ekonomik görünüm endeksi ağustos ayında beklentilerin üzerinde gerilemişti. Euro bölgesi ekonomik duyarlılık endeksi, temmuz ayındaki 98,9 puanlık seviyesinden ağustosta 97,6 puana düştü.

Veriler tüketici güveni, perakende ve inşaat sektörlerindeki yükselişe rağmen sanayi ve hizmet sektörlerindeki iyimserliğin düşmesiyle düşüş gösterdi.

ENFLASYON KÖTÜLEŞİYOR

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat'ın dün açıklanan öncü verilerine göre, Euro bölgesinde tüketici fiyatları yıllık bazda ağustos ayında yüzde 9,1 ile beklentilerin üzerinde arttı​​​​​​​. Geçtiğimiz ay bu veri ​yüzde 8,9 seviyesinde açıklanmıştı.

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