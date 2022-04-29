Evde bakım maaşı yatırılmaya başladı! Bakan Yanık açıklandı…

Yüzde 50'nin üzerinde engeli bulunan ve tek başına yaşamayıp bakıma muhtaç olan yaşlısına bakan kişilere verilen evde bakım maaş bayram öncesinde hesaplara yatırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan Bayramı nedeniyle Mayıs ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan Bayramı öncesinde ödemesi yapılan Mayıs ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 833 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Yanık, 653 milyon TL de engelli aylıklarını hesaplara yatıracaklarını belirtti. Ramazan Bayramı'nın birlik, beraberlik ve huzur içerisinde geçmesini dileyen Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız” ifadelerini kullandı.

EVDE BAKIM MAAŞI YATIRILIYOR

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Bu doğrultuda Ramazan Bayramı nedeniyle yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz. Toplamda 1 milyar 486 milyon TL tutarında ödemeyi gerçekleştirmiş olacağız” ifadelerine yer verdi.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım maaşı ödemeleri sorgulama e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkine tıklayın.

Eğer e-devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.