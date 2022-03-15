Faiz kararı öncesi dolar/TL’de dikkat çeken gerileme

Geçen hafta 14,90'ın üzerini gören dolar/TL, bugün 14,50'nin altını gördü. Benzer şekilde Euro/TL de 15,97 ile 16 liranın altına çekildi. Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Tuğberk Çitilci, kurdaki çekilmeye ilişkin "Garip bir şekilde söylenti çıkarılarak Merkez Bankası'nın perşembe günü faiz artışına gideceği yönünde spekülasyon yapılıyor" dedi.

Sozcu.com.tr

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Yarın Fed’in, perşembe günü de Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararı öncesi, dolar/TL kurunda yaklaşık yüzde 2 oranında dikkat çeken bir gerileme yaşandı.

Geçen hafta 14,90’ın üzerini gören dolar/TL, bugün 14,50’nin altını gördü. Benzer şekilde Euro/TL de 15,97 ile 16 liranın altına çekildi.

Bunun nedenlerine ilişkin sozcu.com.tr’ye açıklamada bulunan Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Tuğberk Çitilci, TCMB’nin perşembe günü yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi faiz artışına gideceğine yönelik spekülasyonların dolar kuruna yansıdığına işaret etti.

Çitilci, “Çok majör bir neden yok. Sadece perşembe günkü Merkez Bankası toplantısı için çok garip bir şekilde söylenti çıkarılarak Merkez’in faiz artışına gideceği yönünde spekülasyon yapılıyor. Bundan dolayı 14.50’lere çekilme yaşanmış olabilir” dedi.

“Ancak Merkez, perşembe günü faiz artışına gitmeyecek çünkü hala enflasyondaki tahmin yüzde 5 seviyesinde” diyen Çitilci, “Bu oran yukarı yönlü revize edilip, Türkiye’de gerçekten bir enflasyon problemi olduğu kabul edilirse Merkez Bankası’nın ancak o zaman bir faiz artışına gitmesi beklenebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Çitilci ayrıca, Brent petrolün 100 doların aşağısına inmesinin de TL’nin değer kaybında sınırlı bir etkisi olabileceğine işaret etti.

PETROL FİYATLARI SINIRLI DA OLSA ETKİLİ

Tera Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan ise, sozcu.com.tr’ye yaptığı değerlendirmede, petrol fiyatlarındaki aşağı seyrin, dolar/TL kurundaki söz konusu çekilmede etkili olabileceğini söyledi.

“Petrol fiyatında iki gündür gerileme izleniyor. TL açısından olumlu olarak değerlendirilebilir” diyen Erkan, “Ancak petroldeki koşulların da, halen Rus petrolü piyasalardan izole edilmek istendiği için ne kadar sürdürülebilir olduğuna bakacağız. Petrol fiyatları, bizdeki enflasyon sarmalına etkisi anlamında da belirleyici” ifadelerine yer verdi.

Diğer yandan, piyasanın Fed ve TCMB’nin faiz toplantılarını beklediğini anımsatan Erkan, değerlendirmesine şöyle devam etti:

“Fed’in faiz artırmasının, TCMB’nin ise artan emtia fiyatları zaten 20 yılın en yüksek seviyesinde seyreden enflasyonu canlandırmasına rağmen politika faizini yüzde 14’te tutmasının beklendiğini biliyoruz.

Savaş koşullarının enflasyon başta olmak üzere temel göstergelerdeki etkisi ekonomik hedeflere ulaşılmasında da zorlanılacağı anlamına geliyor ve bu ortamda yüzde 14’lük politika faizi ekonomi gerçekleriyle uyumsuz.”

FED KARARI BEKLENİYOR

Öte yandan, ABD Merkez Bankası ve Uluslararası Ödemeler Bankası verilerine göre, doların FOMC'nin önceki 4 sıkılaştırma döngüsünde ortalama yüzde 4.1 gerilediğini gösteriyor.

Commonwealth Bank of Australia Stratejistleri, “Tarih, FOMC’nin sıkılaşma dönemlerinin özellikle ilk aşamasında doların yükselmekten ziyade düştüğünü gösteriyor” dedi.

Bloomberg’in anketine katılan 88 ekonomistin tümü, Fed’in 2 gün sürecek toplantısının ardından yarın faiz artırmasını bekliyor.

Yılın tamamında ise toplam 7 faiz artışı fiyatlanıyor.

PETROL FİYATLARI İKİ HAFTANIN DİBİNDE

Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmeleri, tedarik aksamalarına yönelik endişeleri yatıştırdı ve Çin’de koronavirüs vakalarındaki artış, talebin düşeceğine yönelik endişeleri artırdı.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dünkü seansta yüzde 8.3 düşerek 98 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü yüzde 8.7 düşüşle 94.04 dolara geriledi.

Hem Brent hem ABD hafif ham petrolü 1 Mart’tan bu yana ilk kez varil başına 100 doların altına düştü.

Brent, 7 Mart’ta gördüğü 14 yılın zirvesinden bu yana neredeyse 40 dolar gerilerken, ABD hafif ham petrolü neredeyse bir hafta önce 2008’den bu yana en yüksek seviyesini görmesinden bu yana 30 doların üzerinde düştü.

Piyasalarda düşen tansiyonla birlikte TL de değerlendi.

Ancak analistler, petrol fiyatlarındaki gerilemeye temkinli yaklaşıyorlar ve bir ateşkes ilan edilse bile Batı’nın Rusya’dan enerji ve petrol ithalatını sınırlayacak tedbirler almaya devam etme eğiliminde olduğuna dikkat çekiyorlar.

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