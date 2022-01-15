Faizin boşluğu doldurulamıyor

Eski Hazine Müsteşarı, ekonomist Mahfi Eğilmez, faiz indirim süreci sonrası devreye alınan ürünlerin faizin boşluğunu bir türlü dolduramadığını söyledi.

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2021 yılının son 4 ayında 5 puanlık faiz indirimi sonrası atılan adımlarla ‘boşluğun' bir türlü doldurulamadığını söyleyen Mahfi Eğilmez, kısa süreler içinde sık değişen ekonomi politikaları yerine, riskleri azaltmaya odaklanılması gerektiğini vurguladı. DÜNYA Web TV Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu'nun sorularını yanıtlayan Eğilmez, “Eğer Merkez Bankası faizi yüzde 19'dan 14'e indirmeseydi biz bugün çok daha iyi bir yerde olurduk. Ne kur bu seviyelere gelirdi, ne de enflasyon. Faizi indirdiğimizden itibaren atılan adımlara baktığımızda onun yerine birçok enstrüman devreye sokuldu. Kur korumalı mevduat hesabı geldi, başka adımlar da geliyor. Ama faizin boşluğunu bir türlü dolduramıyor” dedi.

Heterodoks politika karaborsa yaratıyor

Ekonomist Mahfi Eğilmez, yeni ekonomi modeli olarak benimsenen heterodoks politika için “Lafını telaffuz ederken bile dikkat etmek lazım. Bu bir çözüm değil” dedi Eğilmez şunları söyledi: “Heterodoks dediğimiz şey aslında gelirlerin dondurulması; ücretlerin, kiraların, fiyatların dondurulması demek. Bu uygulama iki üç ay devam ediyor ve daha sonra karaborsa çıkıyor. Latin ülkeleri uyguladılar ve hepsinde karaborsa ortaya çıktı. Bizde de 70'lerde benzer politikalar uygulandı. Margarin kuyrukları, benzin kuyrukları vs. oluşma nedeni buydu.”