FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne olacak?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Batı ülkelerinin sert yaptırımları küresel ekonomik belirsizlikleri artırırken, piyasaların gözü FED faiz kararına çevrildi. FED faiz kararı 16 Mart saat 22.00’de açıklanacak. Ukrayna savaşıyla birlikte ekonomide belirsizlikler artarken Fed Başkanı Powell'dan martta faiz artışı olacağı mesajı geldi.

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Petrol, metal ve diğer emtiaların fiyatları Ukrayna’da çatışmaların şiddetlenmesiyle yükselerek enflasyonun kısa vadede düşmeyeceği endişelerini artırdı. Fed'in bu toplantıda faiz artırım döngüsüne başlaması öngörülüyor.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz toplantısı 15-16 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. FED faiz kararı 16 Mart saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.

FED BAŞKANI POWELL’DAN FAİZ ARTIŞI MESAJI

Powell, mart ayında faiz artırımının uygun olduğunu ancak Ukrayna-Rusya krizinin ekonomik görünüm için belirsizlik oluşturduğunu söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki sunumu yayınlanan Powell, istihdam piyasasının güçlü olduğunu ancak enflasyonun hedefin oldukça üzerinde seyrettiğini ifade etti.

Fed'in faiz kararı, 16 Mart'ta açıklanacak.

Ukrayna savaşı öncesinde piyasanın Fed'den 50 baz puanlık faiz artışı beklentileri artmıştı ancak savaşla birlikte faiz politikasına ilişkin beklentiler değişmeye başladı.

ABD'de tüketici enflasyonu, ocakta yüzde 7,5 ile 40 yılın zirvesine çıkmıştı. Fed'in federal fonlama faizi ise yüzde 0-0,25 aralığında bulunuyor.

FED FAİZ ARTIRIRSA NE OLUR?

Fed'in olası bir faiz artışı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Fed'in faiz artırımı doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Fed kararları piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor.

FED FAİZ ARTTIRMA KARARI NE ZAMAN ALINACAK?

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs’ın ekonomistleri ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2022 yılında mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere dört faiz artırımı yapacağı yönünde tahminde bulundu.

Banka’nın baş ekonomisti Jan Hatzius tarafından kaleme alınan araştırma notuna göre, ABD iş gücü piyasasındaki toparlanma ve 14-15 Aralık’ta gerçekleşen Fed toplantı tutanaklarındaki şahin sinyaller daha hızlı bir normalleşmeye işaret ediyor.

Hatzius araştırma notunda, bilanço küçültmesine ilişkin tahmini aralıktan temmuza çektiklerini belirtirken enflasyonun yüksek ihtimalle hedeflenenin çok üzerinde kalacağını aktardı. Hatzius, “Mart, haziran ve eylül aylarında görmeyi beklediğimiz faiz artırımlarına aralık ayını da ekledik” dedi.

FAİZ KARARI 50 BAZ PUAN ARTABİLİR

Piyasalar, beklentilerin oldukça üzerinde açıklanan ABD TÜFE verilerinin, Fed’in Mart ayında faizleri tam 50 baz puan artırabileceği beklentilerine yol açmasından bu yana sarsılmış durumda.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, dünkü açıklamalarında yarım puanlık faiz artışı gibi bir hamleye ihtiyaç duyulmadığına işaret etti ve para politikasında çok “ani ve agresif” hareket etmenin geri tepebileceğini söyledi.

Faizler hakkında açıklamalar ABD Hazine tahvillerinin getirilerini en son 2019’da görülen zirve seviyelere taşıdı. Tahvil getirileri Cuma günü ise jeopolitik gerilimlerin güvenli liman varlıklarda yarattığı taleple geriledi.

‘TÜM TOPLANTILARDA FAİZ ARTIŞI OLACAK’

JP Morgan Başekonomisti Bruce Kasman liderliğinde bir araştırma notu kaleme alan ekonomistler, “Şimdi Fed’in önümüzdeki dokuz toplantının her birinde politika faizini 25 baz puan artırmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. JP Morgan’ın daha önceki tahmini Fed’in mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere dört faiz artırımı yapacağı yönündeydi.

Ocak ayı ABD enflasyonunun “yukarı yönlü sürpriz” olduğunu belirten ekonomistler “Son çeyreğin rekor hızından bir yavaşlama görmüyoruz” dedi.

WALL STREET’TE TAHMİNLER YÜKSELİYOR

JP Morgan ekonomistleri böylece Wall Street’teki diğer meslektaşlarının tahminlerine katılmış oldu. Goldman Sachs daha önce faiz artışı sayısına ilişkin yaptığı tahmini 5’ten 7’ye çıkarmıştı. Morgan Stanley ise 6 faiz artışı tahmin ediyor.

Bu gelişmelerle birlikte, Fed yöneticilerinin de şahin mesajları devam ediyor. Cuma günü New York’ta düzenlenen bir konferansta konuşan Chicago Fed Başkanı Charles Evans, ABD’nin son 40 yılın en yüksek enflasyonu ile karşı karşıya olduğunu hatırlatarak, “Para politikasının mevcut duruşunun temelleri yanlış ve önemli ayarlamalar gerekiyor” dedi.